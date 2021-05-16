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Андрей Швед о законах, о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму
16.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. Суровое время ставит свою пробу, и эти документы имеют наиважнейшее значение в расстановке акцентов. Например: "кто был оккупантами и их пособниками в период Великой Отечественной войны" и "как противостоять распространению коричневой чумы в современности"?
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Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. Суровое время ставит свою пробу, и эти документы имеют...
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