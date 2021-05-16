Андрей Швед о законах, о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму

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Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. Суровое время ставит свою пробу, и эти документы имеют наиважнейшее значение в расстановке акцентов. Например: "кто был оккупантами и их пособниками в период Великой Отечественной войны" и "как противостоять распространению коричневой чумы в современности"?





К сожалению, сейчас предпринимаются попытки расколоть белорусское общество как раз по национальному вопросу. Нацизм - это элемент гибридной войны, развернутой против нашего государства. Да и во многих других странах голоса с коричневой тональностью слышны все чаще и все громче. Обо всем этом мы поговорили с генеральным прокурором Андреем Шведом. Эксклюзив "Главного эфира".



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