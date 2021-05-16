Чем живут и как развиваются юго-восточные территории Могилевской области

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Программа развития юго-востока Могилевской области работает уже вторую пятилетку. Старт масштабному экономическому и социальному обновлению области дали в 2015, когда Президент подписал соответствующий указ.

Сразу 7 районов, среди которых Климовичский, Славгородский и Чериковский, получили мощную господдержку в виде льгот и преференций. Понимая, что стимул дан хороший, но реализовано далеко не все, в прошлом году решением Президента программа продлена до 2025 года. Акцент по-прежнему на местное сырье, сельское хозяйство, социальную сферу, привлечение инвестиций.











Почему столько внимания именно к этим районам? 6 из 7 относятся к пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. По этой причине произошло сокращение населения, из оборота была выведена значительная часть сельхозземель, что отразилось и на развитии. Стоит вспомнить, что подобную программу хотят реализовать и на пострадавших от чернобыльской аварии землях Гомельской области. Это предложил Президент в конце апреля, посещая юг страны.





Одним из быстроразвивающихся направлений юго-востока страны стала обработка и переработка леса

В 2021-2022 годах на техпереоснащение юго-востока запланировано выделить 20 млн рублей





В Славгороде будет создано 100 новых рабочих мест

Чем сегодня живут и как развиваются юго-восточные территории, расскажетПрограмма по развитию юго-востока Могилевщины уже показала свою эффективность за предыдущую пятилетку. Поэтому в мае 2020 решением Президента она продлена еще на столько же. Для чего? Чтобы закрепить и приумножить полученные результаты. Акценты на создании новых производств, модернизации существующих, создании дополнительных рабочих мест и строительстве.Кроме Латвии пиломатериалы из Костюковичей приобретает Литва, Нидерланды, Германия, Польша, Украина и Китайская Народная Республика - спрос есть. И недостатка в покупателях не испытывают, ведь продукция со знаком качества. До появления этой линии лесхоз лесопилением не занимался и товар не экспортировал. Новый виток в развитии предприятие получило благодаря работе программы по развитию юго-восточных регионов. В планах покупка сушильных установок, что прибавит к доходу лесхоза порядка 15 %.Построены деревообрабатывающие цехи в Климовичском, Костюковичском, Краснопольском лесхозах, сушильные комплексы - в Краснопольском и Чериковском. Также для лесхозов была закуплена необходимая техника. На реализацию инвестпроекта направили чуть более 270 тысяч евро. Создали 15 рабочих мест. И уже в августе прошлого года получили и продали первый уголь, заработав за этот период около 60 тысяч долларов. Т.е. вложения должны окупиться менее чем за 3 года.Поначалу Игорь с семьей скептически относились к переезду, как он говорит, на окраину города. С другой стороны, район растет на глазах, кредит на строительство выдали под 1 % на 20 лет в рамках программы развития юго-востока Могилевщины.Строительство, капремонт, благоустройство территорий - эта работа ведется ежедневно из года в год. Поэтому многие и перестали замечать, как меняется город. А вот строительство нового Дома культуры очень ждали. Приступили в этом году, сдать обещают уже к ноябрьским праздникам. Это будет здание-близнец глусского центра культуры и досуга, который открыли в 2019. Серьезное внимание уделяют и развитию сельского хозяйства.Александр новый трактор получил в этом году. А ведь только в прошлом более 20 его коллег из района тоже получили новую сельхозтехнику. Все в рамках действующей программы. Общая сумма, потраченная на обновление автопарка, составила около полутора миллионов рублей (и это только в Костюковичском районе).Самый крупный проект в юго-восточном регионе - свиноводческий комплекс на 24 тысячи голов. Принадлежит Могилевскому мясокомбинату. Теперь половина перерабатываемой свинины собственного производства. Новое предприятие освободилось от НДС и ввозных таможенных пошлин.Это уникальное для Беларуси производство по разливу меда разместилось в Славгороде. Это филиал бобруйского "Красного пищевика". Если раньше этим занимались в основном фермерские хозяйства, сейчас это происходит в промышленных масштабах. Что интересно, большую часть продукта съедают в США.Речь об импортозамещении - о мармеладе в виде червячков, пчелок и другой живности, с разными наполнителями и вкусами. Как отметил директор филиала Андрей Галенков, после ввода в Славгороде будет создано 100 новых рабочих мест, а при максимальных загрузках - и до 150.Результатом первых пяти лет реализации программы по развитию юго-востока страны стало создание 230 новых коммерческих организаций. Количество индивидуальных предпринимателей составило более 2 тысяч. На вновь созданные рабочие места трудоустроено более 2,5 тысячи человек. Построено и отремонтировано 190 километров местных автомобильных дорог. Всего с начала действия указа в экономику и социальную сферу региона направлено более миллиарда рублей. Свыше 37 миллионов долларов привлечено прямых иностранных инвестиций. Новая пятилетка - новые вершины.