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В Беларуси завтра ожидаются дожди и грозы
17.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси - грозы. Дождь, молнии и гром ожидаются и завтра. По востоку страны в понедельник днем ливни, ветер до 18 метров в секунду. При этом в некоторых районах столбик термометра поднимется до 24 градусов.
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В Беларуси - грозы. Дождь, молнии и гром ожидаются и завтра. По востоку страны в понедельник днем ливни, ветер до 18 метров в секунду. При этом в некоторых районах...
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