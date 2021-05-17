Как Юрий Зиссер менял жизнь белорусов к лучшему. Рассказывают коллеги

Источник материала: Tut.by

17 мая исполняется ровно год, как перестало биться сердце основателя TUT.BY и хостинг-провайдера Hoster.by Юрия Зиссера. Его дело и инициативы продолжают развиваться. Сегодня люди, которые хорошо знали Юрия Анатольевича, рассказывают о том, как он менял жизнь белорусов к лучшему. Ведь сфера интересов Юрия Зиссера не ограничивалась бизнесом как таковым. Он много времени и средств инвестировал в социальные, образовательные и культурные инициативы.

Марина Золотова, главный редактор TUT.BY



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— ЮА, как мы часто называли Юрия Анатольевича между собой, не раз повторял, что по-настоящему успешным может быть только тот бизнес, который приносит пользу людям. Так и вышло с TUT.BY. Я не знаю, в какой момент в компании «Надежные программы», которая стала матерью для портала, появился девиз «Внедряя информационные технологии, сделать мир лучше», но ЮА действительно работал на эту цель. Сначала при помощи программы для банков, а потом появился TUT.BY. Наверное, если говорить о профессиональной стороне, то TUT.BY стал главным делом жизни ЮА (но далеко не единственным). Хотя вряд ли он представлял в 2000 году, что через 20 лет треть населения страны будет читать TUT.BY. Это уникальная история о том, как скромный парень из еврейской семьи львовских интеллигентов создал главное онлайн-медиа в Беларуси. И у этой уникальной истории есть прямо даже чудесное объяснение: Юрия Зиссера привела в Беларусь любовь. И вот так — благодаря любви — у белорусов появился TUT.BY.

ЮА часто, смеясь, говорил, что многие считают, будто он лично пишет новости на TUT.BY. И даже модерирует форумы. Хотя на форумах он действительно иногда писал, а первое время даже довольно часто. Но на самом деле он не вмешивался в работу редакции. Изначально взяв человека на работу, он ему доверял и поддерживал. Мне кажется, на TUT.BY он культивировал те же качества, что и в своей семье — в той самой семье львовских евреев: доброжелательность, но вместе с тем готовность к вызовам и постоянному развитию, чтобы быть на голову выше других.

Интерес и энтузиазм — это то, что двигало им, и то, что было и остается катализатором развития TUT.BY. Я думаю, и людей он подбирал именно по этому принципу. Самому ЮА было интересно вообще все (может, кроме спорта :)). Он много путешествовал, читал, страстно увлекался музыкой, постоянно общался с людьми, жадно впитывал информацию и всегда был открыт для внешнего мира. Он, кстати, довольно часто сам сообщал нам новости, становясь очевидцем каких-то событий, присылал фото и видео.

Ну и главное — это то, что своей энергией и энтузиазмом он делился с другими, мотивировал и вел за собой. Я думаю, это заряжало и продолжает заряжать всех нас, а мы надеемся, что наши читатели это чувствуют.

Кирилл Волошин, бизнес-ангел, инвестор, соучредитель TUT.BY, Hoster.by



Фото: facebook.com

— Изначально сам TUT.BY был стартапом. По мере роста бизнеса Юрий и наша команда стали делать инвестиции в другие проекты. Одним из первых таких примеров в «нулевых» был «Конкурс белорусских контент-проектов». Его цель была предоставить перспективным интернет-ресурсам возможность заявить о себе, получив рекламную поддержку на TUT.BY. Некоторые из них в последующем стали разделами на TUT.BY. Не все, конечно, существуют до сих пор, но, главное, что эти проекты дали возможность проявить себя многим людям. Благодаря конкурсу выросла плеяда талантливых менеджеров, которые реализуют себя как в рамках портала, так и в других командах и даже странах.

Юрий поддерживал благотворительные аукционы «МаеСэнс», где пользователи могли купить встречу с известными артистами, успешными бизнесменами или спортсменами. Основная часть средств, полученных от аукционов, уходила на помощь детским домам Беларуси и ребятам, нуждающимся в лечении и реабилитации.

Вообще Юрий рассматривал инвестиции в двух ипостасях. Одна — проекты синергичные TUT.BY. Когда не только проект порталу, но и портал проекту мог быть полезен, например, экспертизой и маркетингом.

Вместе с тем были и разнообразные личные инвестиции в проекты, которые не имели отношения к порталу. Здесь можно вспомнить офтальмологический стартап Deepdee Ярослава Лихачевского или белорусскую образовательную платформу ЭФФОР.

Юрий начал интересоваться стартапами где-то в 2009—2010 годах, когда в Беларуси прошли первые Minsk Startup Weekend, положившие начало развитию рынка стартапов и венчурных инвестиций в стране. В последующем он активно участвовал в хакатонах, встречался с фаундерами, оказывал разнообразную помощь стартапам. Поэтому неслучайно, что в 2012 году Юрий стал первым обладателем премии «Ментор года» в Беларуси.

Сейчас при рассмотрении инвестиционной привлекательности стартапа основополагающей стала оценка команды. В значительной степени вкладываешь деньги не в продукт или технологию, а в людей. Без преувеличения Юрий Анатольевич это человек, который изначально инвестировал именно в фаундеров, в основателей проекта. Его решения в большей степени опирались на доверие к людям, нежели на бизнес-расчеты. К сожалению, находились и не совсем порядочные товарищи, которые пользовались своей харизмой и втирались в доверие ЮА. Но больше было достойных людей. Юрий всегда видел в проекте человека и искренне хотел ему помочь.

Александр Чекан, IT-предприниматель, партнер инвестиционной компании Haxus





— Юрий Анатольевич поддерживал стартапы еще в те времена, когда мы не знали такого слова. С самого основания TUT.BY осенью 2000 года он объявил поиск «контент-проектов», которым портал предоставлял всяческую поддержку в развитии. С одним из таких проектов я и сам оказался частью команды Юрия больше двадцати лет назад.

С тех пор благодаря такими инициативам, как «Конкурс контент-проектов», поддержке Minsk Startup Weekend, организации конференций «Деловой Интернет» и «Про бизнес», пользователи интернета в Беларуси получили доступ к десяткам новых сервисов, а сотни людей стали предпринимателями нового поколения.

Открываю альбом фотографий, пересматривая снимки с конференций «Деловой Интернет». На кадрах десятилетней давности нахожу тогда еще совсем не известных широкой публике Женю Невгеня (MSQRD, Loóna, Locals.org) и Дашу Данилову (RocketData), Юрия Гурского (Palta, Flo) и Любу Пашковскую (VERV). Не уверен, что и тогда все они знали слово «стартап», но вектор в этом направлении определенно был уже задан.

Формирование плодотворной среды, сообщества вокруг бизнеса было не целью, но чем-то совершенно естественным для Юрия и всех нас в то время.

Юрий стал тем, кого позже будут называть «бизнес-ангел». Он активно инвестировал, и далеко не все инвестиции были удачные. Среди провальных стартапов были проекты о путешествиях, образовании, искусственном интеллекте и медицине. Впрочем, неудачи никогда не останавливали его: думаю, коллеги помнят, как в углу маркерной доски всегда было написано его рукой: «Успех неизбежен!»

Александр Скрабовский, директор фонда «Добра» и руководитель конкурса социальных проектов Social Weekend





— Наша встреча, которая положила начало этим проектам, состоялась в 2013 году. Тогда Юрий Анатольевич оставил операционное управление TUT.BY. А у меня не все складывалось в бизнесе, я взял паузу на полгода. В один из дней мы встретились выпить чая, просто пообщаться. Изначально вообще речи не было о каком-то совместном проекте. Слово за слово выяснилось, что он вынашивает идею поддержки социальных проектов. Но не понятно как и с кем это делать, да и кто мог бы этим заниматься на регулярной основе. Я же со школьной скамьи имел отношения к позитивным социальным активностям. В ходе многочасовой беседы Юрий Анатольевич предложил поработать вместе.

Вообще вся эта история родилась на очень простом базисе, что в Беларуси не хватает социального капитала. Люди не доверяют друг другу, не взаимодействуют между собой. Одни боятся, другие не действуют, третьи находят иные причины… Наша задача была в том, чтобы вывести людей из кухонь, на которых они обсуждали идеи, и дать им возможность доверять друг другу, делая добрые дела безусловно. При этом не важно кто ты, откуда, кого знаешь и есть ли ресурсы. То есть мы хотели создать инфраструктуру, чтобы люди начали проявлять инициативу, решать свои и общественные проблемы сами.

За все время нашей совместной работы особых разногласий не возникало. Но периодически могли дискутировать жёстко, правда, не долго. Например, изначально я предлагал делать Social Weekend-ы 2 раза в год. Юрий Анатольевич парировал: «Да ладно. Давай сделаем хотя бы раза четыре, потому что много людей идет». Где-то 6 сезонов мы провели в режиме регулярного роста. При этом во главе было приземленное понимание «социального предпринимательства». Юрий Анатольевич любил регулярно повторять, что мы людям должны давать не рыбку, а удочки. Надо делать благие дела на коммерческой основе, как об этом говорит социальное предпринимательство. Со временем поняли, что это не панацея. Поддерживали и не совсем социальные инициативы. Например, бизнес-инкубатор ПВТ делал первые мероприятия с нашей помощью.

На регистрацию фонда «Добра», под крыло которого собрали все наши инициативы, потратили 3,5 года. Потому что с одной стороны, власть имущие не верили, что состоятельные люди и компании готовы давать деньги, не прося ничего взамен и не преследуя чего-то политического. Да и сам бизнес первое время настороженно к этому относился.

Мы всегда исходили от нужд людей, заявителей. Запомнилась одна из фраз Юрия Анатольевича, сказанных в декабре 2019 года. Тогда в полуфинал Social Weekend вышел проект в основе которого лежала музыкальная импровизация. Никто — ни организаторы, ни жюри, ни большинство зрителей — не мог понять, что это такое. Я говорю Юрию Анатольевичу, что импровизация дальше не прошла, потому что никто ее никто не понял. А он и отвечает: «Слушайте, это не надо понимать. Дайте им денег. Пусть они сделают, и все это заработает». И выделил деньги. Но, к сожалению, на фоне пандемии проект приостановился и Юрия Анатольевича не стало. Поэтому гипотезу мы не проверили. Но эта история лучше всего характеризует сам подход Юрия Зиссера к проектам: дать ребятам, у которых ничего нет, кроме идеи, шанс и пусть у них все получится.

Если попытаться как-то оцифровать итоги работы, то могу сказать, что за прошедшее время более 4000 уникальных идей со всей страны участвовали в Social Weekend. Материальная и менторская помощь было оказала 400 проектам. На их поддержку партнеры направили точно не меньше 1 млн долларов. Но, повторюсь, для нас самыми главными были люди. Сообщество Social Weekend объединяет десятки тысяч человек. Дай Бог и дальше будем поддерживать людей, у которых есть добрые идеи и желание их реализовать.

Не менее важным результатом можно счесть и восстановление обсуждений и конкретные дела вокруг темы социальной ответственности бизнеса. Тут тоже теперь не десятки, а сотни бизнесов Беларуси с правильным, а не просто дать денег, подходом.

А уж скольким людям Юрий помог косвенно или лично — не счесть. Был очень добр, щедр и прост в общении. Юрия нет с нами, но он продолжается и в наших делах.

Татьяна Бембель, искусствовед, куратор Галереи TUT.BY





— Из очевидного: интернетизация всей страны началась в 1990-х благодаря Юрию Зиссеру и его единомышленникам и партнерам. Это качественное изменение, повлиявшее на жизнь страны в целом. Создание независимого информационного портала TUT.BY стало качественным изменением информационного поля в национальном масштабе — это тоже очевидность для всех. Широко известны многие меценатские и благотворительные акции, либо инициированные, либо поддержанные Юрием Зиссером. Если говорить о культурных акциях национального значения, то одно исполнение в полном формате «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха в Минске, равного которому по качеству не было ни до ни после в нашей стране, навсегда вписало имя Юрия Зиссера как мецената в музыкальную историю Беларуси. Но сам ЮА совсем не стремился прославить свое имя, и реальное число малоизвестных или вообще никому не известных добрых его дел в социальной и культурной сфере, возможно, никогда не будет точно известно.

Его больше интересовали стратегические шаги, ведущие к системным изменениям. Он давал им толчок или поддерживал на старте, а дальше идею продолжали развивать и реализовывать другие люди. Из такого рода проектов в качестве яркого примера можно назвать Social Weekend — конкурс инициатив по улучшению жизни вокруг себя самими гражданами, их собственными силами. Системные изменения виделись ЮА в данном случае через психологию людей, через очень простые понятные вещи: хочешь сделать спортивную площадку во дворе? Не жалуйся на ЖЭС, на соседей, на государство и т.д., а принеси внятный план-проект, получи стартовое финансирование и улучши свою жизнь сам. Подлинный масштаб этих малых на первый взгляд улучшений жизни белорусов исчисляется сотнями, но многие из тех, кто получил поддержку и реализует эти идеи и сейчас, даже не связывают это напрямую с именем Юрия Зиссера.

Лично для меня очень значимым представляется то качество ЮА, которое я бы назвала «горизонтальностью» — в противоположность «вертикальности», которая исторически доминирует на нашей территории (простыми словами народ выражает это «я начальник — ты дурак, ты начальник — я дурак»). Он создал пространство вокруг себя, где вертикаль перестала быть непреложной доминантой. У него не было кабинета, секретарши, приемной, тяжелой двери, ковровой дорожки, ведущей к начальственному столу — всех этих атрибутов вертикальности. Физически этот принцип реализовался в его офисе, но гораздо шире было пространство людей вокруг. Думаю, все, кто попал однажды в горизонтальное пространство ЮА, где были возможны самые невероятные встречи и события, где невозможное становилось возможным, восприняли это как некий модуль социального поведения и несут в себе — даже если отрицают и ненавидят его. Это зародыш очень важных системных изменений в обществе, на мой взгляд.

Через год после ухода ЮА пришли на память слова писателя Александра Грина из одного из его романов: «Есть жизни, обреченные суровым законом бедности и страданию безысходным; холодный лед крепкой коркой лежит на их неслышном течении; и он взламывает этот лед, давая проникать солнцу в тьму глубокой воды. Он определяет и разрешает случаи, по его воле начинающие сверкать сказкой. Мир полон его слов, тонких острот, убийственных замечаний и душевных движений без ведома относительно источника, распространившего их».