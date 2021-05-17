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Месяц дождей продолжается? Какой будет погода в Витебске на этой неделе

17.05.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале недели будет тепло, но с дождями, а со среды вдобавок к осадкам еще и похолодает, прогнозирует pogoda.by.


Фото: Денис Васильков

В понедельник температура воздуха +22…24 °C. Дождь, скорей всего, соберется к вечеру.

Во вторник и среду воздух прогреется до +21 °C. В прогнозе — дожди и грозы.

В четверг и пятницу днем будет уже +13…15 °C. Не забывайте зонт.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В начале недели будет тепло, но с дождями, а со среды вдобавок к осадкам еще и похолодает.
 
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