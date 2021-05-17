|
Месяц дождей продолжается? Какой будет погода в Витебске на этой неделе
17.05.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале недели будет тепло, но с дождями, а со среды вдобавок к осадкам еще и похолодает,
В понедельник температура воздуха +22…24 °C. Дождь, скорей всего, соберется к вечеру.
Во вторник и среду воздух прогреется до +21 °C. В прогнозе — дожди и грозы.
В четверг и пятницу днем будет уже +13…15 °C. Не забывайте зонт.
Хорошей вам недели, друзья!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели будет тепло, но с дождями, а со среды вдобавок к осадкам еще и похолодает.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)