Месяц дождей продолжается? Какой будет погода в Витебске на этой неделе

Источник материала: Tut.by

В начале недели будет тепло, но с дождями, а со среды вдобавок к осадкам еще и похолодает, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Денис Васильков

В понедельник температура воздуха +22…24 °C. Дождь, скорей всего, соберется к вечеру.

Во вторник и среду воздух прогреется до +21 °C. В прогнозе — дожди и грозы.

В четверг и пятницу днем будет уже +13…15 °C. Не забывайте зонт.

Хорошей вам недели, друзья!

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