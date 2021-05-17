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Куртки далеко не прячьте (зонты тоже): на новой неделе в Бресте будет прохладно и дождливо
17.05.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Начало новой недели в Бресте будет теплым, но со среды похолодает. Ожидаются дожди и сильный ветер, передает
В понедельник в Бресте будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +21°C.
Во вторник — +22°C, возможны дожди.
В среду небо затянет тучами. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха опустится до +16°C.
В четверг будет переменная облачность без осадков и еще чуть холоднее — +15°C.
В пятницу снова около +16°C. Дождя не обещают, но во второй половине дня усилится ветер.
Хорошей недели, друзья!
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Ожидаются дожди и сильный ветер.
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