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Куртки далеко не прячьте (зонты тоже): на новой неделе в Бресте будет прохладно и дождливо

17.05.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начало новой недели в Бресте будет теплым, но со среды похолодает. Ожидаются дожди и сильный ветер, передает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В понедельник в Бресте будет переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до +21°C.

Во вторник — +22°C, возможны дожди.

В среду небо затянет тучами. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха опустится до +16°C.

В четверг будет переменная облачность без осадков и еще чуть холоднее — +15°C.

В пятницу снова около +16°C. Дождя не обещают, но во второй половине дня усилится ветер.

Хорошей недели, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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