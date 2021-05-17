Без зонта из дома лучше не выходить. Погода в Гомеле на неделе

Источник материала: Tut.by

Вчера, в единственный выходной, природа подарила гомельчанам настоящее лето. А вот на новой рабочей неделе без зонта лучше из дома не выходить, предупреждает pogoda.by.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В ближайшие дни в Гомеле будет тепло, но сыро.

В понедельник — +23°C и солнечно, но будут грозы.

Во вторник и среду — +20°C, снова грозы.

В четверг всего +16°C, будет ветрено и дождливо.

В пятницу +18°C, но, похоже, дожди уже прекратятся.

Хорошей недели, друзья!

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