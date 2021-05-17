ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Без зонта из дома лучше не выходить. Погода в Гомеле на неделе

17.05.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вчера, в единственный выходной, природа подарила гомельчанам настоящее лето. А вот на новой рабочей неделе без зонта лучше из дома не выходить, предупреждает pogoda.by.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В ближайшие дни в Гомеле будет тепло, но сыро.

В понедельник — +23°C и солнечно, но будут грозы.

Во вторник и среду — +20°C, снова грозы.

В четверг всего +16°C, будет ветрено и дождливо.

В пятницу +18°C, но, похоже, дожди уже прекратятся.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
"Мисс Вселенная" стала 26-летняя айтишница из Мексики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by