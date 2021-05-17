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Без зонта из дома лучше не выходить. Погода в Гомеле на неделе
17.05.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера, в единственный выходной, природа подарила гомельчанам настоящее лето. А вот на новой рабочей неделе без зонта лучше из дома не выходить,
В ближайшие дни в Гомеле будет тепло, но сыро.
В понедельник — +23°C и солнечно, но будут грозы.
Во вторник и среду — +20°C, снова грозы.
В четверг всего +16°C, будет ветрено и дождливо.
В пятницу +18°C, но, похоже, дожди уже прекратятся.
Хорошей недели, друзья!
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В ближайшие дни будет тепло, но сыро.
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