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В Гомельском районе пенсионера оштрафовали за красную полосу на заборе
17.05.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Административная комиссия Гомельского райисполкома оштрафовала пенсионера МВД, жителя поселка Ченки Михаила Русака на 435 рублей за красную полосу на белом кирпичном заборе,
«Меня уведомили за полдня до рассмотрения. Я не смог попасть на это разбирательство… Мне прислали повестку, что на меня составлен протокол за нарушение правил содержания животных! Я им позвонил, объяснил, что у меня — один кот. Тогда они прислали новую — за якобы нарушение архитектурных правил, самовольное изменения фасада здания», — сообщил Русак.
Протокол составлен по статье 22.9 КоАП (самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений).
В протоколе административная комиссия отметила, что Русак «произвольно перекрасил фасад дома и забор в незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги)».
В феврале местная милиция уже
«Я написал заявление в милицию, просил пояснить: как и когда, в какой цвет я имею право красить свой забор? Каким нормативным актом регламентируется цвет забора? Ответа я так и не получил. Я не красил его, как пишет административная комиссия, в белый и красный цвет! Это белый кирпич, его не надо красить. В моей деревне много заброшенных домов. Но власти обращают внимание только на цвет моего забора», — комментировал ситуацию Русак.
Михаил Русак, пенсионер МВД, живет с женой и детьми в собственном доме в Ченках, что под Гомелем. В сентябре он
Затем последовал административный протокол, составленный сельсоветом. «Гражданин Русак не принял своевременных и надлежащих мер для поддержания надлежащего состояния внешнего вида дома и разместил на фасаде дома незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги), что представляет собой произвольное изменение архитектурных и конструктивных элементов фасада дома». Пенсионера оштрафовали на 405 рублей.
Михаил попытался объяснить, что «архитектурные элементы» не могут быть нарушены флагом. В ответ власти перешли к «силовому варианту» разрешения конфликта: к Михаилу пришли представители милиции, сельсовета, коммунальных служб — и просто сняли бело-красно-белые флаги.
Мужчина подал жалобу в прокуратуру на то, что, по его мнению, является незаконными действиями государственных чиновников — и покрасил свой забор в бело-красно-белые цвета.
«Опять же ко мне пришли те же неизвестные люди, что и впервые, видимо, милиционеры. Требовали перекрасить забор. Я спросил у них, в какой же цвет мне красить — и попросил обязательно предоставить нормативный акт, которым это регулируется», — рассказал Русак.
По поручению прокуратуры Гомельского района тогда было принято решение о прекращении административного дела.
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Административная комиссия Гомельского райисполкома оштрафовала пенсионера МВД, жителя поселка Ченки Михаила Русака на 435 рублей за красную полосу на белом...
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