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В Гомельском районе пенсионера оштрафовали за красную полосу на заборе

17.05.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Административная комиссия Гомельского райисполкома оштрафовала пенсионера МВД, жителя поселка Ченки Михаила Русака на 435 рублей за красную полосу на белом кирпичном заборе, сообщают Naviny.by.


Фото: «Радые Свабода»

«Меня уведомили за полдня до рассмотрения. Я не смог попасть на это разбирательство… Мне прислали повестку, что на меня составлен протокол за нарушение правил содержания животных! Я им позвонил, объяснил, что у меня — один кот. Тогда они прислали новую — за якобы нарушение архитектурных правил, самовольное изменения фасада здания», — сообщил Русак.

Протокол составлен по статье 22.9 КоАП (самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений).

В протоколе административная комиссия отметила, что Русак «произвольно перекрасил фасад дома и забор в незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги)».

В феврале местная милиция уже проводила проверку по факту «красно-белого забора» Русака — и не стала составлять административный протокол.

«Я написал заявление в милицию, просил пояснить: как и когда, в какой цвет я имею право красить свой забор? Каким нормативным актом регламентируется цвет забора? Ответа я так и не получил. Я не красил его, как пишет административная комиссия, в белый и красный цвет! Это белый кирпич, его не надо красить. В моей деревне много заброшенных домов. Но власти обращают внимание только на цвет моего забора», — комментировал ситуацию Русак.


Михаил Русак. Фото: Радыё Свабода

Михаил Русак, пенсионер МВД, живет с женой и детьми в собственном доме в Ченках, что под Гомелем. В сентябре он установил у себя во дворе бело-красно-белый флаг. Через несколько дней ночью неизвестные сломали древко и украли флаг. Михаил пожаловался в милицию. Вора не нашли, а на пенсионера решили составить протоколы: якобы поступила жалоба, что его флаг оскорбил чувства заявителя.

Затем последовал административный протокол, составленный сельсоветом. «Гражданин Русак не принял своевременных и надлежащих мер для поддержания надлежащего состояния внешнего вида дома и разместил на фасаде дома незарегистрированную символику (бело-красно-белые флаги), что представляет собой произвольное изменение архитектурных и конструктивных элементов фасада дома». Пенсионера оштрафовали на 405 рублей.

Михаил попытался объяснить, что «архитектурные элементы» не могут быть нарушены флагом. В ответ власти перешли к «силовому варианту» разрешения конфликта: к Михаилу пришли представители милиции, сельсовета, коммунальных служб — и просто сняли бело-красно-белые флаги.

Мужчина подал жалобу в прокуратуру на то, что, по его мнению, является незаконными действиями государственных чиновников — и покрасил свой забор в бело-красно-белые цвета.

«Опять же ко мне пришли те же неизвестные люди, что и впервые, видимо, милиционеры. Требовали перекрасить забор. Я спросил у них, в какой же цвет мне красить — и попросил обязательно предоставить нормативный акт, которым это регулируется», — рассказал Русак.

По поручению прокуратуры Гомельского района тогда было принято решение о прекращении административного дела.

 
Теги: Гомель
 
 
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Административная комиссия Гомельского райисполкома оштрафовала пенсионера МВД, жителя поселка Ченки Михаила Русака на 435 рублей за красную полосу на белом...
 
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