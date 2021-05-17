От жары - к холоду, ветру, грозам. Какой будет погода в Могилеве в новую рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

В начале недели в Могилеве будет тепло, но с дождями, а со четверга вдобавок к осадкам еще и похолодает, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Денис Васильков

В понедельник — +22−24°C, возможны дождь и гроза. Лить будет всю ночь на вторник.

Во вторник около +18−20°C, весь день солнечно и ясно. А вот ночью пойдет дождь.

Всю среду с неба будет лить, прогремят грозы, будет +15−17°C.

В четверг серьезно похолодает — будет около +12°C, — весь день в прогнозе сильный дождь и гроза, очень ветрено. Не забывайте зонт!

Ветер не утихнет и в пятницу — зато прекратится дождь и немного потеплеет: до +17°C.

Хорошей вам недели, друзья!

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