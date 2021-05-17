Да когда же это закончится-то!.. Какой будет погода в Гродно в новую рабочую неделю

Источник материала: Tut.by

В начале недели в Гродно будет тепло, но с дождями, а с четверга вдобавок к осадкам еще и похолодает, прогнозирует pogoda.by.



Фото: Денис Васильков

В понедельник — +17−19°C, дождь.

Во вторник и среду будет около +18°C, солнечно и ясно. К вечеру среды пойдет дождь, обещают даже грозу.

В четверг и пятницу днем будет уже +13…15 °C. Не забывайте зонт — синоптики предупреждают о кратковременных дождях.

Хорошей вам недели, друзья!

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