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Да когда же это закончится-то!.. Какой будет погода в Гродно в новую рабочую неделю
17.05.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В начале недели в Гродно будет тепло, но с дождями, а с четверга вдобавок к осадкам еще и похолодает,
В понедельник — +17−19°C, дождь.
Во вторник и среду будет около +18°C, солнечно и ясно. К вечеру среды пойдет дождь, обещают даже грозу.
В четверг и пятницу днем будет уже +13…15 °C. Не забывайте зонт — синоптики предупреждают о кратковременных дождях.
Хорошей вам недели, друзья!
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В начале недели в Гродно будет тепло, но с дождями, а с четверга вдобавок к осадкам еще и похолодает
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