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"Мисс Вселенная" стала 26-летняя айтишница из Мексики

17.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Бриллиантовую корону победительницы "Мисс Вселенная" завоевала 26-летняя мексиканка Андреа Меса, сообщается на странице конкурса в сети Twitter.

"Новой "Мисс Вселенная" стала представительница Мексики", - говорится в соцсети.

Второе место заняла бразильянка Жулия Гама, третье - перуанка Яник Масета.

После конкурса купальников в финальную часть церемонии попали 10 девушек, а после вопросов от жюри число претенденток на титул сократилось до пяти. Последним испытанием для конкурсанток из Перу, Доминиканской Республики, Бразилии, Индии и Мексики стала речь на предложенную от жюри тему.

Корону мексиканке вручила победительница "Мисс Вселенная" 2019 года, представительница ЮАР Зозибини Тунци.

Альма Андреа Меса Кармона родилась в городе Чиуауа. Она работает инженером-программистом, а также трудится профессиональной моделью, снимается для многих фешн-журналов. На конкурсе "Мисс Вселенная 2020", который из-за пандемии провели в мае 2021-го, она была одной из самых опытных и титулованных конкурсанток. Меса завоевала титулы "Мисс Мексика" и "Вице-мисс Мира" в 2017 году, а в 2020-м победила на конкурсе Mexicana Universal 2020 и получила шанс представить свою страну на "Мисс Вселенная".

Беларусь не участвовала в конкурсе красоты "Мисс Вселенная", Россию же представляла победительница "Мисс Россия 2019" Алина Санько.

Самые яркие и необычные костюмы конкурса "Мисс Вселенная 2020" можно посмотреть в фотоленте Sputnik.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Самый престижный ежегодный конкурс красоты в 2020-м был отменен из-за пандемии, в этом году его провели во Флориде с соблюдением необходимых мер безопасности.
 
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