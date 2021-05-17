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Глава Минтруда предложила оптимизировать декретные отпуска

17.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич считает, что переходить на новую модель декретного отпуска нужно плавно, сперва стоит создать качественную систему по уходу за детьми, заявила она в эфире СТВ.

В ближайшую пятилетку, по ее словам, планируется развивать коммерческие детсады с компенсацией части затрат по уходу за ребенком в них со стороны государства. Также есть идея развивать институт нянь, пояснила Костевич.

"Предоставляя места по уходу и качественные услуги, предоставляя матерям возможность гибкого графика работы, и, конечно, поддержка, помощь мужей и отцов в воспитании детей – тогда можно говорить о том, чтобы плавно переходить и оптимизировать этот отпуск", - рассказала она.

По словам главы Минтруда, декретный отпуск сегодня очень дорогое удовольствие для государства. На первого ребенка (до 3 лет) ежемесячно выделяется 472 рубля пособия, на второго и последующих - 670 рублей. И это при минимальной зарплате в стране в 400 рублей.

"Это серьезная финансовая поддержка. В этом году на выплаты пособия предусмотрено 1,5 миллиарда рублей или около 3% взносов нанимателей", - констатировала Костевич.

© Sputnik / Константин Михальчевский
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Руководитель ведомства добавила, что почти 20% матерей в стране никогда не работали, но тем не менее получают пособие. По ее мнению, надо переходить на новые подходы в выплате пособий и привязать их к размеру зарплат родителей.

"Привязаться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда она рожала в 22. У нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, у нее есть уже финансовая стабильная ситуация...Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше того, что она получает", - резюмировала она.

Сокращение декрета

О декретном отпуске Ирина Костевич высказывалась в конце 2020 года. Тогда она заявляла, что трехлетний декретный отпуск в Беларуси может быть сокращен в будущем. По ее словам, нужно найти такую идеальную модель, которая "позволила бы решить задачи бюджета, государства, общества и отдельного человека".

Например, срок декрета может остаться три года, но при этом только два оплачиваемые, или два года декрета для всех, а три - для многодетных.

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Теги: Минск
 
 
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По словам Костевич, трехлетний отпуск по уходу за ребенком - очень дорогое удовольствие для государства, поскольку каждый месяц выделяется от 472 до 670 рублей при...
 
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