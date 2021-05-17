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В Израиле обрушилась трибуна синагоги
17.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не менее двух человек погибли в результате обрушения трибуны в городе Гиват-Зеэв около Иерусалима. Инцидент случился во время массовой молитвы после начала празднования иудейского праздника Шавуот.
219 человек были госпитализированы,15 из них в тяжелом состоянии. В числе погибших 12-летний ребенок. Причины инцидента пока не установлены, однако полиция не связывает их последними событиями в стране.
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Не менее двух человек погибли в результате обрушения трибуны в городе Гиват-Зеэв около Иерусалима. Инцидент случился во время массовой молитвы после начала...
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