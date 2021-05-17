В Израиле обрушилась трибуна синагоги

Источник материала: БT

Не менее двух человек погибли в результате обрушения трибуны в городе Гиват-Зеэв около Иерусалима. Инцидент случился во время массовой молитвы после начала празднования иудейского праздника Шавуот.

219 человек были госпитализированы,15 из них в тяжелом состоянии. В числе погибших 12-летний ребенок. Причины инцидента пока не установлены, однако полиция не связывает их последними событиями в стране.





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