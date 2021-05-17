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Генпрокуратура Беларуси готовит документы по оказанию правовой помощи для разоблачения живых нацистских преступников

17.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генпрокуратура Беларуси готовит документы в ряд иностранных государств по оказанию правовой помощи для разоблачения еще живых нацистских преступников. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил генеральный прокурор Андрей Швед, комментируя подписанные накануне законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму.

По словам генпрокурора, по результатам возбужденного уголовного дела о геноциде белорусов в ходе Великой Отечественной войны могут пересмотреть официальные цифры погибшего мирного населения.

Героизация нацизма - элемент разрушения государства

Как отмечают эксперты, сегодня важно на начальном этапе выявлять финансирование деятельности идей нацизма и пресекать их.

Специалисты уверены - героизация нацизма - это элемент разрушения государства.


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Генпрокуратура Беларуси готовит документы в ряд иностранных государств по оказанию правовой помощи для разоблачения еще живых нацистских преступников. Об этом в...
 
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