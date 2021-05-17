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Генпрокуратура Беларуси готовит документы по оказанию правовой помощи для разоблачения живых нацистских преступников
17.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Генпрокуратура Беларуси готовит документы в ряд иностранных государств по оказанию правовой помощи для разоблачения еще живых нацистских преступников. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу заявил генеральный прокурор Андрей Швед, комментируя подписанные накануне законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму.
По словам генпрокурора, по результатам возбужденного уголовного дела о геноциде белорусов в ходе Великой Отечественной войны могут пересмотреть официальные цифры погибшего мирного населения.
Героизация нацизма - элемент разрушения государства
Как отмечают эксперты, сегодня важно на начальном этапе выявлять финансирование деятельности идей нацизма и пресекать их.
Специалисты уверены - героизация нацизма - это элемент разрушения государства.
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Генпрокуратура Беларуси готовит документы по оказанию правовой помощи для разоблачения живых нацистских преступников
Генпрокуратура Беларуси готовит документы в ряд иностранных государств по оказанию правовой помощи для разоблачения еще живых нацистских преступников. Об этом в...
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