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Более 6 тысяч квадратных метров под инновационные производства. В Гродно завершилось строительство второй очереди научно-технического парка университета Я. Купалы. Старт проекту был дан еще в 2018-м году. Ввод в эксплуатацию второй очереди позволит значительно расширить возможности бизнеса. Кроме непосредственно производственных площадок в новом здании созданы опен-спейс пространство, коворкинг-центр и оснащенный всем необходимым оборудованием конференц-зал на 100 мест. 70 % площадей уже зарезервированы компаниями по производству инновационной продукции.

Юрий Романовский, проректор ГРГУ им. Янки Купалы:

Студенты, например, 2-3 курсов, которые готовы реализовывать свои стартапы, проекты по дополненной реальности, по новым материалам, в частности наноматериалам. Одно из направлений, которое мы сегодня видим, это энергетическое.

В перспективе технопарк должен стать инновационной площадкой, объединяющей потенциал ученых и возможности предприятий и бизнеса Гродненского региона.







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