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Подростки, на которых на детской площадке напал мужчина с автоматом, рассказали, как это было

17.05.2021 10:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 14 мая в Гродно 45-летний пьяный мужчина во дворе на детской площадке угрожал подросткам автоматом. Молодым людям удалось задержать хулигана и удерживать его до приезда милиции. Теперь их хотят наградить, а сами парни рассказали, как все было.

Оружие, кстати, оказалось автоматом для игры в страйкбол, в точности повторяющим форму боевого оригинала.

— Мы с другом вышли выгулять его собаку. Встретились в 10 часов вечера, стояли, разговаривали, — рассказал Алексей. — Мимо шел пьяный мужчина. Вначале — спокойно, не обращал на нас внимания, а потом резко повернулся и пошел в нашу сторону. Начал что-то бормотать невнятное. Подошел, из-за пазухи достал автомат, направил на меня со словами «Я вам тут сейчас устрою!». Я начал отходить в сторону, показывать ему, чтобы он успокоился.


— Я увидел, что он отвлекся на Алексея, пошел в его сторону. Он развернул оружие, хотел меня ударить прикладом, но не вышло, — рассказал Александр. — У меня получилось его повалить на землю, Алексей забрал у него автомат — и мы держали его до приезда сотрудников милиции.

Подростки вспоминают, что мужчина пытался удалить из своего телефона свои фото с автоматом, но они забрали у него и телефон.

Парней думают наградить за смелость.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вечером 14 мая в Гродно 45-летний пьяный мужчина во дворе на детской площадке угрожал подросткам автоматом. Молодым людям удалось задержать хулигана и удерживать...
 
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