Новая версия появилась в истории о рождении Рокоссовского

Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне празднования Дня Победы стало известно, что в архиве отыскали метрическую книгу, в которой черным по белому написано, что Константин Рокоссовский родился в 1889 году в белорусских Телеханах .

Казалось, что интрига с местом и годом рождения прославленного военачальника разрешилась раз и навсегда, но, как и положено настоящему открытию, эта история стала обрастать подробностями и интересными версиями.

Внук маршала Константин Рокоссовский рассказал корреспонденту Sputnik, что для него запись в метрической книге стала открытием, но ясности с происхождением известного полководца не добавила.

Варшава или Телеханы

"Я знаю со слов моей матери, что Константин Рокоссовский говорил ей, что родился 21 декабря 1896 года в Варшаве. Документы, подтверждающие это, если они существуют, пока никем не найдены", - констатировал он.

© Sputnik / Сергей Пятаков Родственники маршала Советского Союза Константина Рокоссовского: правнучка Ариадна, внук Константин и дочь Надежда (слева направо)

По версии внука, в метрической книге записана дата и место рождения старшего брата военачальника, который видимо умер, когда был совсем маленьким. Теперь для подтверждения этой версии нужно искать записи в метриках в Польше или Беларуси о смерти старшего брата Константина Рокоссовского.

Внук маршала уже написал письмо в Национальный исторический архив Беларуси, где изложил свое видение ситуации. Белорусские архивисты уже изучают все возможные варианты, ведут исследования и обещали официально ответить на обращение Константина Рокоссовского.

© Sputnik / Виктор Толочко Запись о рождении Константина Рокоссовского в метрике

"То, что родители Рокоссовского не были (или не всегда были) теми, кем он сам писал в своих биографиях, мне давно было ясно. В свидетельстве о смерти отца Рокоссовского написано – приватный официалист, что означает, что он был наемным управляющим какой-то частной собственностью", - рассказал внук.

Все дороги ведут в архивы

По его мнению, поскольку в Телеханах не было и нет железной дороги, где мог бы работать Ксаверий Рокоссовский, логично предположить, что он работал управляющим на стекольном заводе Пусловских.

"В документах, найденных в Беларуси, совпадает и имя будущего маршала, и имена родителей. Разница в дате рождения в семь лет опровергает все полностью. Поэтому я и выдвинул эту версию", - пояснил Константин Рокоссовский.

Теперь белорусские архивисты ищут записи о возможной смерти старшего брата военачальника, но вероятно, это будет не так просто. Ведь, по семейным преданиям, Рокоссовские много переезжали, и ребенок мог умереть уже в Варшаве или еще в каком-нибудь городе.

"Он мог умереть ребенком, а родители, когда у них родился еще один сын, назвали его в честь брата тоже Константином. Тогда это было довольно распространено, что в случае смерти ребенка последующего называли его именем", - отметил внук.

Нужны документы из архива

Правда, Константин Рокоссовский признается, что ему ничего не известно на самом деле о старшем брате его деда, потому что в семье всегда говорили о том, что, помимо мальчика были еще две девочки, но про ребенка, который мог умереть в раннем возрасте, не рассказывали ничего.

Сейчас белорусские архивисты, по его словам, изучают материалы, что выяснить как можно больше про Антонину Овсянникову - ведь про отца Рокоссовского в польских архивах есть сведения, и они изучены, а про его мать ничего нет.

"Про то, что она похоронена в Телеханах тоже документов нет. Архивисты будут их искать и, возможно, найдут их", - надеется внук маршала.

В завершение Константин Рокоссовский заверил, что он "не держится за Варшаву" и ему все равно, где на самом деле родился его дед. Главное, чтобы "это было подтверждено документами".

"Найденные документы я пока не считаю подтверждением того, что это родился именно он", - подытожил внук легендарного маршала.

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