ГАИ возьмется за велосипеды и гироскутеры

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Госавтоинспекция с 17 по 21 мая будет отслеживать на дорогах Минска перемещения пешеходов, велосипедистов, а также "водителей" гироскутеров, сегвеев и электросамокатов, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной ГАИ.

"В новой редакции ПДД, которая сейчас разрабатывается, пользователи гироскутеров и прочих колесных гаджетов будут приравниваться к водителям средств персональной мобильности. Посмотрим еще, как это прописать в части ответственности. Сейчас в случае нарушения для них наступает ответственность как "иных участников дорожного движения", – отметили в ГАИ Минска.

Официально "электросамокатчикам" и "гироскутеристам" можно перемещаться по велодорожкам и тротуарам.

"Задача у дорожной милиции на этой неделе – следить за тем, как они переходят проезжую часть. Важно, чтобы спешивались. Потому что пошел рост (ДТП - Sputnik) по велосипедистам и самокатчикам. Не всегда водители успевают среагировать на них", – пояснили собеседники Sputnik.

В связи с этим весь личный состав дорожной милиции будет патрулировать напряженные участки дорог: наряды ДПС будут стоять у аварийно-опасных переходов и мест массового скопления людей и автомобилей.

За четыре месяца 2021 года в Минске произошло 80 наездов на пешеходов, погибли четыре человека, приводят статистику в ГАИ. 17 ДТП произошли с участием детей, четыре аварии – с участием велосипедистов.

Читайте также: