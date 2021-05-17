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Погода на неделю: сыро, но тепло

17.05.2021 11:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На этой неделе белорусов ждут дожди, грозы и временами сильный порывистый ветер. Не обойдется и без туманов. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

18 мая, во вторник, на большей части территории страны пройдут дожди, в ночные и утренние часы местами ожидаются сильные дожди, в отдельных районах — грозы. Ночью и утром местами будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10…16 °С, максимальная днем +15…21 °С, по востоку до +23 °С.

В среду, 19 мая, на большей части территории Беларуси пройдут дожди, местами грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8…14 °С, максимальная днем +12…19 °С, по востоку местами до +22 °С.

20 мая, в четверг, на большей части территории страны ожидаются дожди, местами грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7…13 °С, максимальная днем +10…17 °С.

В пятницу, 21 мая, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью в отдельных районах сильные дожди. Днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +4…10 °С, максимальная днем +11… +18 °С.

В субботу, 22 мая, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, днем местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +2…8 °С, по юго-западу до +10 °С, максимальная днем +14…21 °С.

23 мая, в воскресенье, во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +6…12 °С, максимальная днем +13…20 °С.

 
 
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На этой неделе белорусов ждут дожди, грозы и временами сильный порывистый ветер. Не обойдется и без туманов. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.
 
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