56-летней минчанке дали 15 суток за «возложение цветов» у Комаровки

Источник материала: Tut.by

56-летнюю Татьяну Михайлову арестовали на 15 суток за возложение цветов возле Комаровского рынка, но женщина отрицает, что была там, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна» . Раньше Татьяна и члены ее семьи уже получали «сутки» в связи с прогулкой с зонтиками.





13 мая домой к Татьяне Михайловой пришла милиция, ее задержали. В РУВД составили протокол по статье 24.23 КоАП — за несанкционированное пикетирование.

По информации волонтеров, в протоколе сказано, что 12 мая на улице Веры Хоружей Татьяна «приняла активное участие в пикетировании, возложив цветы на площадке возле центрального входа на Комаровский рынок».

Женщина говорит, что в это время была у себя дома и не принимала участия в пикетировании. Судья Сергей Шатило поинтересовался, в связи с чем на нее тогда составили протокол. Татьяна высказала догадку, что это может быть связано с ее дочерью.

— В апреле к нам приезжали сотрудники милиции и искали мою дочку, которая будто бы участвовала в «прогулке с зонтиками». Ее не нашли, поэтому мне предложили проехать с ними, а уже в Центральном РУВД сказали, что меня посадят за то, что я вырастила такую дочь. Но ей уже 30 лет, она взрослый человек и самостоятельно принимает решения. Протокол мне тогда не показали, что ставят в вину — не сказали. И только в суде я узнала, что меня обвиняют в неподчинении, когда я шла от дома к машине: будто бы я цеплялась и упиралась. Это неправда, но теперь это все равно, так? И теперь я думаю, что они приехали ко мне домой, потому что я уже где-то засветилась. Спрашивали, где Юля, но ее не было, поэтому мне предложили проехать с ними.

В суд явился свидетель-милиционер, представившийся как Бельский. По его словам, он лично видел, как женщины в белом возлагали цветы, а потом спустились в переход и сняли маски и платки — так он и опознал Татьяну. Он объяснил, что смог запомнить лица семи из десяти женщин, на что адвокат спросил, есть ли у него свидетельство о сверхъестественных способностях. Бельский ответил, что он обычный человек.

Муж Татьяны рассказал, что та весь день провела в огороде и никуда не уходила. По итогам суда женщине назначили 15 суток.

Мы уже писали об апрельских задержаниях в этой семье. Юлии Михайловой в апреле за прогулку с зонтиком назначили 25 суток, ее сестру отпустили (у нее есть двое несовершеннолетних детей), на брата и маму (Татьяну Михайлову) составили протоколы за неповиновение: они получили шесть и пять суток ареста.