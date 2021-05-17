Профсоюз образования и науки Германии выразил недовольство преследованиями сотрудников в БГУ

Источник материала: Tut.by

Профсоюз GEW, в котором состоят более 280 тысяч преподавателей и сотрудников учреждений образования и науки в Германии, призвал БГУ уважать основополагающие права студентов и преподавателей. Об этом профсоюз GEW написал в официальном письме от 12 мая , сообщает незарегистрированный профсоюз сотрудников БГУ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В независимом профсоюзе отметили, что письмо составлено максимально дипломатично, но итогами переговоров может быть завершение сотрудничества немецких университетов с БГУ.

В письме говорится о том, что профсоюз образования и науки Германии глубоко обеспокоен нарушением фундаментальных профсоюзных прав в БГУ и выражает солидарность со Свободным профсоюзом Белорусским (СПБ) и его первичной организацией сотрудников БГУ.

— Мы ожидаем от администрации БГУ в лице ректора А. Короля и первого проректора Д. Медведева прекращения преследования сотрудников, являющихся членами независимого профсоюза СПБ <…> Призываем продлить трудовой договор с доцентом Александром Радыно, восстановить в должности доцента Егора Приставко и старшего преподавателя Евгения Кота. <…> Призываем вас уважать основополагающие права студентов, преподавателей и научных сотрудников БГУ. Это включает свободу слова и собраний, свободу объединения и академическую свободу. Международные стандарты следует соблюдать в том числе и на фоне существующего сотрудничества между университетами Беларуси и Германии.

Немецкий профсоюз предупредил, что будет и впредь внимательно следить за ситуацией в БГУ и других высших учебных заведениях Беларуси.

В пресс-службе БГУ отметили, что письмо от немецкого профсоюза действительно было, но говорить о завершении сотрудничества с немецкими университетами преждевременно.

— В настоящее время идет реализация проектов академической мобильности в рамках программы Эразмус+ с Гиссенским университетом имени Юстуса Либиха, Йенским университетом имени Фридриха Шиллера, Дрезденским техническим университетом и Высшей школой Миттвайда-Университетом прикладных наук. Осуществляется студенческий обмен с Рурским университетом г. Бохума в рамках межвузовского договора. Кроме того, активно реализуются совместные образовательные программы II ступени высшего образования с Высшей школой Миттвайда-Университетом прикладных наук и Магдебургским университетом имени Отто-фон-Герике.

Всего по состоянию на апрель текущего года 24 студента и магистранта БГУ проходят обучение в немецких университетах по своим специальностям, отметили в пресс-службе. Какой будет реакция на письмо немцев, в БГУ не уточнили.