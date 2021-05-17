ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Профсоюз образования и науки Германии выразил недовольство преследованиями сотрудников в БГУ

17.05.2021 12:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Профсоюз GEW, в котором состоят более 280 тысяч преподавателей и сотрудников учреждений образования и науки в Германии, призвал БГУ уважать основополагающие права студентов и преподавателей. Об этом профсоюз GEW написал в официальном письме от 12 мая, сообщает незарегистрированный профсоюз сотрудников БГУ.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В независимом профсоюзе отметили, что письмо составлено максимально дипломатично, но итогами переговоров может быть завершение сотрудничества немецких университетов с БГУ.

В письме говорится о том, что профсоюз образования и науки Германии глубоко обеспокоен нарушением фундаментальных профсоюзных прав в БГУ и выражает солидарность со Свободным профсоюзом Белорусским (СПБ) и его первичной организацией сотрудников БГУ.

— Мы ожидаем от администрации БГУ в лице ректора А. Короля и первого проректора Д. Медведева прекращения преследования сотрудников, являющихся членами независимого профсоюза СПБ <…> Призываем продлить трудовой договор с доцентом Александром Радыно, восстановить в должности доцента Егора Приставко и старшего преподавателя Евгения Кота. <…> Призываем вас уважать основополагающие права студентов, преподавателей и научных сотрудников БГУ. Это включает свободу слова и собраний, свободу объединения и академическую свободу. Международные стандарты следует соблюдать в том числе и на фоне существующего сотрудничества между университетами Беларуси и Германии.

Немецкий профсоюз предупредил, что будет и впредь внимательно следить за ситуацией в БГУ и других высших учебных заведениях Беларуси.

В пресс-службе БГУ отметили, что письмо от немецкого профсоюза действительно было, но говорить о завершении сотрудничества с немецкими университетами преждевременно.

 — В настоящее время идет реализация проектов академической мобильности в рамках программы Эразмус+ с Гиссенским университетом имени Юстуса Либиха, Йенским университетом имени Фридриха Шиллера, Дрезденским техническим университетом и Высшей школой Миттвайда-Университетом прикладных наук. Осуществляется студенческий обмен с Рурским университетом г. Бохума в рамках межвузовского договора. Кроме того, активно реализуются совместные образовательные программы II ступени высшего образования с Высшей школой Миттвайда-Университетом прикладных наук и Магдебургским университетом имени Отто-фон-Герике.

Всего по состоянию на апрель текущего года 24 студента и магистранта БГУ проходят обучение в немецких университетах по своим специальностям, отметили в пресс-службе. Какой будет реакция на письмо немцев, в БГУ не уточнили. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В независимом профсоюзе отметили, что письмо составлено максимально дипломатично, но итогами переговоров может быть завершение сотрудничества немецких...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лужу во дворе могилевской многоэтажки облюбовали дикие утки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by