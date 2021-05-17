Лужу во дворе могилевской многоэтажки облюбовали дикие утки

Источник материала: Tut.by

Несколько дней подряд по утрам утки прилетают во двор на улице Мовчановского, чтобы поплавать в городской луже, сообщает vMogileve.by . При этом птицы выбирают время, когда на парковке с импровизированным водоемом, появившимся после дождей, нет машин.



Фото: vMogileve.by

Днем местные жители могут наблюдать, как утка и селезень купаются, а также добывают себе пищу — что находят во дворе. К вечеру птицы улетают ночевать на Днепр, до которого около 2 км.

Фото: vMogileve.by

Это не единственный случай в Могилеве: утки, плавающие в лужах либо мирно пасущиеся на траве, были также замечены в районе ДОКа и возле кинотеатра «Родина».