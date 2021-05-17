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Дело о геноциде белорусов: для Гааги найдут прокурора со "стальными нервами"

17.05.2021 12:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая - Sputnik. Перспектива обращения Беларуси в международный трибунал по поводу геноцида населения - это попытка страны свои защитить интересы и память о Великой Отечественной войне, считает заместитель председателя комиссии по международным дела Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

Там образом он прокомментировал заявление генерального прокурора Беларуси Андрея Шведа о том, что ведомство готовит документы в международный трибунал в рамках расследования уголовного дела о геноциде белоусов во время ВОВ и послевоенный период.

"У Беларуси не было прецедентов обращения в международный трибунал, но пора начинать. У России такие прецеденты есть, а мы строи Союзное государство. Я думаю, что нас в этой инициативе поддержат многие страны", - заявил Гайдукевич Sputnik в понедельник.

По его словам, белорусские парламентарии поддерживают данную инициативу Генеральной прокуратуры.

"Мы должны проводить жесткую политику, направленную на защиту своих национальных интересов, особенно в условиях, когда европарламентарии принимают бумаги, в которых уже открыто призывают вмешиваться во внутренние дела Беларуси и России", - сказал Гайдукевич.

"Обращение в международный суд - это прекрасно. Мы лишний раз показываем свою позицию. Во-вторых - много стран, которые открыто поддерживают нашу позицию. И это не только Россия. Обращаясь в международный трибунал, Беларусь тем самым защищает память о Великой Отечественной войне, а также свои национальные интересы",- уверен парламентарий.

Депутат уверен, что дело о геноциде белорусов при обращении в Гаагский суд будет иметь резонанс в международных структурах.

"И страна тем самым покажет, что время, когда Беларусь оправдывалась, когда мы были учениками в первом класса, а другие страны - учителями, прошло", - отметил Гайдукевич.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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При этом он считает, что международный суд не может не принять к производству обращение Беларуси по поводу геноцида своего населения.

"Тем более мы лишний раз покажем, что такое международное право. К сожалению, в последние годы мы видим, во что это право превращается: кто сильнее, тот и прав. А многие международные структуры не влияют практически ни на что. Войны не останавливают, страны не спасают, а только принимают резолюции. Поэтому и действуют двойные стандарты, когда одним странам постоянно указывают что у них якобы все недемократично, а другим странам можно делать все", - сказал депутат.

Серьезная подготовка

В свою очередь эксперты в области международного права отметили, что для Республики Беларусь страны это будут первый опыт обращения в Гаагский суд.

"Я полагаю, что как только было принято решение о возбуждении уголовного дело о геноциде и перспективе обращения в трибунал, международно-правовой отдел генпрокуратуры стал, как говорится, с ноля понимать всю нормативку по международному праву. Дело-то новое", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что если белорусское обращение поступит в международные структуры, то "будет сформирован международный трибунал под конкретное дело ": "Такова международная практика. Так было и с делом о геноциде в Югославии, и с делом о геноциде в Руанде".

"После того, как формируется международный трибунал по конкретному делу, прописываются правила рассмотрения дела. Перед этим следует заявление конкретной страны. Назначаются наиболее авторитетные судьи, прокуроры, защитники. Если делу примут к производству, то Беларуси придется принять решение по прокурору, который будет обвинять в суде. Полагаю, что и этот вопрос прорабатывается. Думаю, что есть уже две-три кандидатуры. Это должен быть человек со стальными нервами и очень грамотный", - сказал эксперт.

Когда дело будет рассмотрено, вынесено решение, международный трибунал будет распущен. Как показывает опыт, такие дела рассматриваются в Гаагском суде год и более, отметил эксперт.

Напомним, что уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время ВОВ было возбуждено в апреле.

 
Теги: Минск
 
 
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Парламентарий расценивает перспективу обращения Беларуси в Международный трибунал как попытку защитить правду о Великой Отечественной войне и национальные...
 
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