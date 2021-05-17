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Власти не отказались от идеи оптимизации декретного отпуска

17.05.2021 13:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минтруда и соцзащиты по-прежнему считают, что в Беларуси надо оптимизировать декретные отпуска, но делать это планируют после создания в стране услуг по уходу за детьми.

Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире СТВ подтвердила намерения властей в будущем сократить декретные отпуска в стране. Министр отметила, что делать это будут после того, как будут созданы услуги по уходу за детьми.

«Я думаю, предоставляя места по уходу, предоставляя качественные услуги по уходу за детьми, предоставляя возможность гибкого графика работы, и, конечно, поддержка, помощь мужей и отцов в воспитании детей – это все позволит сбалансировать, тогда можно говорить о том, чтобы плавно переходить и оптимизировать этот отпуск», — сказала она.

Оптимизация декретного отпуска будет проводиться из-за того, что государство находит его слишком невыгодным для экономики: в этом году на выплату пособия будет выделено 1,5 млрд рублей или около 3% взносов нанимателей. Костевич подчеркнула, что почти 20% матерей не работали, но все равно получают пособие. Она считает, что выплату пособий также надо осовременить, привязав их к размеру зарплат родителей.

«Мы видим, что, может, надо переходить на новые подходы по выплате пособий. Привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22. У нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, у нее есть уже финансовая стабильная ситуация. Здесь надо тоже смотреть. Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше того, что она получает», — пояснила Костевич.

Напомним, что про оптимизацию декретного отпуска в Беларуси говорят не первый год. В 2018 году про это рассуждала зампредседателя Совета Республики Марианна Щеткина. Она также отмечала, что для его сокращения в стране надо сделать доступными ясли и детские сады.

О сокращении декретного общества в минувшем году упоминал Александр Лукашенко, затем премьер-министр Роман Головченко заявил, что данный вопрос будет решаться на протяжении последующих двух месяцев.

 
 
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В Минтруда и соцзащиты по-прежнему считают, что в Беларуси надо оптимизировать декретные отпуска, но делать это планируют после создания в стране услуг по уходу за...
 
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