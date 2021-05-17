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Власти не отказались от идеи оптимизации декретного отпуска
17.05.2021 13:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минтруда и соцзащиты по-прежнему считают, что в Беларуси надо оптимизировать декретные отпуска, но делать это планируют после создания в стране услуг по уходу за детьми.
Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире
«Я думаю, предоставляя места по уходу, предоставляя качественные услуги по уходу за детьми, предоставляя возможность гибкого графика работы, и, конечно, поддержка, помощь мужей и отцов в воспитании детей – это все позволит сбалансировать, тогда можно говорить о том, чтобы плавно переходить и оптимизировать этот отпуск», — сказала она.
Оптимизация декретного отпуска будет проводиться из-за того, что государство находит его слишком невыгодным для экономики: в этом году на выплату пособия будет выделено 1,5 млрд рублей или около 3% взносов нанимателей. Костевич подчеркнула, что почти 20% матерей не работали, но все равно получают пособие. Она считает, что выплату пособий также надо осовременить, привязав их к размеру зарплат родителей.
«Мы видим, что, может, надо переходить на новые подходы по выплате пособий. Привязываться не к средней по стране, а к зарплате мамы, поскольку средняя была интересна в 90-е, когда мама рожала в 22. У нее ничего еще не было. А когда сегодня мама рожает в 28-29, она уже состоялась в профессии, у нее уже есть свой доход, у нее есть уже финансовая стабильная ситуация. Здесь надо тоже смотреть. Может, определенных мам это тоже сдерживает, поскольку доход у нее больше того, что она получает», — пояснила Костевич.
Напомним, что про оптимизацию декретного отпуска в Беларуси говорят не первый год. В 2018 году про это
О сокращении декретного общества в минувшем году упоминал Александр Лукашенко, затем премьер-министр Роман Головченко
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В Минтруда и соцзащиты по-прежнему считают, что в Беларуси надо оптимизировать декретные отпуска, но делать это планируют после создания в стране услуг по уходу за...
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