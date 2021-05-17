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За оскорбление милиционеров в Бобруйске судят лидера независимого профсоюза «Белшины»

17.05.2021 13:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 17 мая начался судебный процесс над лидером независимого профсоюза «Белшины» Сергеем Гурло, который обвиняется по статье 369 УК — оскорбление должностного лица. Речь идет о комментариях в соцсетях, где подсудимый негативно высказался о представителе ОМОНа и сотруднике УВД Бобруйского горисполкома.


Сергей Гурло — справа. Фото: nash-dom.info

Процесс проходит в закрытом режиме, до суда Гурло находился под подпиской о невыезде и давал подписку о неразглашении материалов дела.

Как сообщила TUT.BY координатор независимого профсоюза РЭП в Бобруйске Галина Смирнова, свою вину Сергей Гурло не признает.

После августовских событий мужчину несколько раз задерживали и привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В сентябре он провел в ИВС 7 суток, где в знак протеста объявил голодовку.

Сергей Гурло проработал на ОАО «Белшина» 34 года и уволился 1 февраля нынешнего года в связи с выходом на пенсию.

 
 
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В Бобруйске 17 мая начался судебный процесс над лидером независимого профсоюза «Белшины» Сергеем Гурло, который обвиняется по статье 369 УК - оскорбление...
 
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