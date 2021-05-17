В Гродно в суде прокурор запросил сроки трем фигурантам «дела Тихановского»

Источник материала: Tut.by

В Гродно в суде прокурор Никита Мысливец запросил сроки трем фигурантам « дела Тихановского » — от 2 до 4 лет лишения свободы, сообщают правозащитники.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Дмитрия Фурманова, Евгения Розниченко и Владимира Книгу, напомним, обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Розниченко и Книгу — еще и ст. 364 УК: в насильственных действиях в отношении милиционеров.

Прокурор запросил для Фурманова — 2 года колонии общего режима, Евгения Розниченко — 3,5 года, Владимира Книги — 4 года.

Потерпевшими по делу признаны четыре милиционера, двое из них запросили компенсацию морального вреда — по 10 тысяч рублей.

TUT.BY следил за ходом процесса.