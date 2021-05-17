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В Гродно в суде прокурор запросил сроки трем фигурантам «дела Тихановского»

17.05.2021 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в суде прокурор Никита Мысливец запросил сроки трем фигурантам «дела Тихановского» — от 2 до 4 лет лишения свободы, сообщают правозащитники.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Дмитрия Фурманова, Евгения Розниченко и Владимира Книгу, напомним, обвиняют по ч. 1 ст. 342 УК в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Розниченко и Книгу — еще и ст. 364 УК: в насильственных действиях в отношении милиционеров.

Прокурор запросил для Фурманова — 2 года колонии общего режима, Евгения Розниченко — 3,5 года, Владимира Книги — 4 года.

Потерпевшими по делу признаны четыре милиционера, двое из них запросили компенсацию морального вреда — по 10 тысяч рублей.

TUT.BY следил за ходом процесса.

 
Теги: Гродно
 
 
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Потерпевшими по делу признаны четыре милиционера, двое из них запросили компенсацию морального вреда - по 10 тысяч рублей.
 
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