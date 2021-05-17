Смена работы и изменение внешности. Лукашенко подписал закон о госзащите

Источник материала: Tut.by

Чиновники, силовики, судьи, а также иные лица — от журналистов до членов избирательных комиссий, в отношении которых в МВД поступит обращение от руководителя госоргана об угрозе посягательства на их жизнь, здоровье или имущество, — смогут попасть под защиту властей. Такие изменения содержатся в законе «О государственной защите», который ранее в двух чтениях приняла Палата представителей и одобрил Совет Республики. 17 мая закон был включен в Национальный реестр правовых актов. Это значит, что их подписал Александр Лукашенко.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Защищаемое лицо», а также его близкие могут рассчитывать на широкий спектр способов защиты — от перевода на другую службу или работу до изменения внешности, если обеспечить его безопасность другими мерами нельзя. Для этого нужно написать заявление или просто дать согласие.

Основанием для применения мер безопасности может стать заявление того, кто просит о защите, обращение председателя суда или руководителя госоргана, в котором работает или служит защищаемое лицо, оперативные сведения об угрозе его жизни или здоровью.

Обновленный закон также существенно расширяет список лиц, на которые распространяется государственная защита. Например, в перечне подпадающих под защиту появился пункт и «иных лиц». К числу «иных лиц» будут относиться граждане Беларуси, иностранные граждане или лица без гражданства, в отношении которых в МВД поступит обращение о наличии посягательства на их жизнь, здоровье или имущество.

Закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.