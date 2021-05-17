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Смогут менять внешность: Лукашенко подписал закон о госзащите
17.05.2021 13:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении закона "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны".
Данный законопроект был принят депутатами и
В соответствии с законом, в Беларуси расширен круг лиц, подлежащих дополнительной государственной защите. Это военнослужащие, а в случае выполнения ими обязанностей по охране общественного порядка, сотрудники Службы безопасности президента, а также иные лица - в том числе журналисты, попавшие в перечень в связи с посягательством на их безопасность.
В соответствии с обновленным законом, государственную защиту можно будет применять к любому лицу, которому угрожает опасность в связи с его служебной деятельностью, в том числе к государственным служащим, судьям, работникам СМИ, членам избирательных комиссий, другим лицам, а также их близким.
В закон вводится возможность изменения внешности не только самого защищаемого лица, но и его близких.
Изменения в закон
Также глава государства подписал закон "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь".
В изменениях речь идет о том, что деятельность милиции является гласной в той мере, в которой это не противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства, законодательства, определяющего порядок административного процесса, законодательства об оперативно-разыскной деятельности.
© Sputnik / Сергей Пушкин
Кроме этого, изменены критерии принятия решения по личному досмотру граждан, вещей, транспортных средств. Например, становится возможным проведение такого досмотра при задержании. Ранее досмотр проводился при доставлении в РУВД.
Также обновленным законом уточняются условия и пределы применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники. Теперь силовики не будут нести ответственность за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с законом. Кроме этого, милиция наделяется правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков.
Кроме этого, милиции законом предоставлено право запрещать гражданам осуществление видеозаписи, кино- и фотосъемки для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности; вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, находящихся при исполнении служебных обязанностей.
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