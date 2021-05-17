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Мужчина в Шкловском районе стрелял по банкам на заборе - а попал в женщину. Что решил суд

17.05.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Шкловского района оштрафовал жителя Могилева за то, что тот во время стрельбы из пневматического ружья случайно ранил женщину, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает «Шклов Info».


Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Jeffrey Surju / Unsplash

Инцидент произошел в 2020 году в одной из деревень района. Могилевчанин стрелял из пневматической винтовки по банкам на заборе, один из выстрелов попал в проходившую мимо женщину.

Согласно приговору суда, который уже вступил в законную силу, мужчина осужден по статье 155 УК за причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Ему назначили штраф в 97 базовых (2813 рублей).

 
Теги: Могилев
 
 
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