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Мужчина в Шкловском районе стрелял по банкам на заборе - а попал в женщину. Что решил суд
17.05.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Шкловского района оштрафовал жителя Могилева за то, что тот во время стрельбы из пневматического ружья случайно ранил женщину, причинив ей тяжкие телесные повреждения. Об этом
Инцидент произошел в 2020 году в одной из деревень района. Могилевчанин стрелял из пневматической винтовки по банкам на заборе, один из выстрелов попал в проходившую мимо женщину.
Согласно приговору суда, который уже вступил в законную силу, мужчина осужден по статье 155 УК за причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности. Ему назначили штраф в 97 базовых (2813 рублей).
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Инцидент произошел в 2020 году в одной из деревень района.
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