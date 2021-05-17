Двое студентов после выходных оказались на Окрестина. Их могли задержать на официальном празднике БГУ

Источник материала: Tut.by

В списках задержанных за 15 мая оказались студенты БГУ — Виолетта Людчик (юридический факультет) и Роберт Казак (факультет международных отношений). Как рассказывают очевидцы, девушку задержали на официальном празднике BSU Fest — 2021. Предположительно, причиной задержания стала БЧБ-наклейка на ее ноутбуке.



На странице фестиваля во «ВКонтакте» появился восторженный отзыв о том, как прошло мероприятие: «Это было легендарно», — пишут авторы. Студенческие активисты выражают возмущение и не понимают, почему на официальном мероприятии задерживают людей. Фото: vk.com

Студентка юрфака Виолетта Людчик является председателем Студенческого совета по качеству образования БГУ. Как сообщили студенты, во время досмотра на входе на фест у девушки на ноутбуке обнаружили маленькую наклейку в БЧБ-цветах, на мероприятие ее не пустили и отвезли в РУВД Центрального района.

В данный момент она находится на Окрестина. Ее мама Ирина рассказала нам, что приехала в Минск на суд из Речицы и ждет информации от адвокатов. Когда будет суд, неизвестно.

— Пока мы сами сидим как на иголках, ничего не знаем. Виолетта должна была сидеть на фестивале в жюри на каком-то конкурсе, но она опоздала. Говорят, что при личном досмотре на ноутбуке у нее какую-то наклейку нашли. Потом уже выяснилось, что ее задержали.

В студенческих сообществах обсуждают также задержание «мистера ФМО» — студента факультета международных отношений Роберта Казака. Предположительно, он также был задержан на фестивале БГУ. В данный момент парень находится на Окрестина.

Фестиваль активного образа жизни BSU Fest — 2021 прошел 15 мая — он был организован в честь 100-летнего юбилея БГУ. Мы обратились в пресс-службу вуза за официальным комментарием. Как только получим разъяснения, опубликуем их.

Напомним, вчера очевидцы сообщили о массовом задержании велосипедистов на Цнянке. Это была любительская гонка, организованная велосообществом Minsk Fixed Gear. Один из парней приехал в «протестной майке». Мероприятие закончилось тем, что около 15 человек оказались на Окрестина.