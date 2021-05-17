«Считал, что армия не должна воевать с народом». Супруга рассказала о деле военного, которого обвинили в госизмене

Источник материала: Tut.by

14 мая Верховный суд вынес суровый приговор политзаключенному: экс-капитан Генштаба Денис Урад получил 18 лет колонии за госизмену. Мужчина сфотографировал письмо министра МВД к министру обороны и отправил его одному из телеграм-каналов. Супруга осужденного рассказала TUT.BY, почему он пошел на такой шаг.



Денис Урад Фото: «ВКонтакте»

О задержании Дениса Урада стало известно из фильма телеканала ОНТ, где прозвучало , что 14 марта на дежурстве на посту спецсвязи капитан Генштаба Вооруженных сил сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны и «отправил польскому телеграм-каналу». В письме идет речь о привлечении военнослужащих для защиты объектов, подлежащих государственной охране, во время несанкционированных массовых мероприятий.

Денису 29 лет, он родом из небольшого поселка Россоны на Витебщине, в 2014 году окончил Военную академию и поступил на службу в Генеральный штаб.

— В 11 классе в школу Дениса приезжали военные, агитировали поступать к ним, — рассказывает его супруга Ирина. — Денис загорелся этой идеей и поступил в Военную академию. Учился хорошо, в 2014 году его распределили в Генштаб, где он и служил до задержания.

В семье обсуждали политическую ситуацию, как вспоминает Ирина, «все надеялись на перемены».

— Возможно, сейчас мы за это и пострадали, — говорит она. — Денис, конечно, знал, что происходит в стране, по работе видел секретные документы. Думаю, он просто не выдержал, возможно, сделал это на эмоциях (отправил снимок документа в телеграм-канал — Прим. TUT.BY). Денис считал, что армия не должна воевать со своим народом, наоборот, армия должна свой народ защищать, а не идти против него.

Ирина отмечает, что супруг не рассказывал семье о том, что отправил в телеграм-канал фото документа:

— Это было его решением. Думаю, он не хотел, чтобы пострадал кто-нибудь еще. Задержали его 15 марта, в понедельник. У него был выходной после дежурства, позвонили с работы и сказали срочно явиться. Он уже понимал, я думаю, по какому вопросу такая суета. Домой он уже не вернулся. А ночью к нам пришли с обыском. Оперативники вели себя корректно, старались даже не разбудить ребенка (супруги воспитывают сына, которому почти 4 года — прим. Ред).



Скриншот видео телеканала ОНТ

Делом Дениса Урада занимались в Комитете госбезопасности, соответственно, под стражей его содержат в СИЗО КГБ. Правозащитники признали Дениса политзаключенным.

— Супруг не жаловался на давление, пока шло следствие, — говорит Ирина. — Но вот когда расследование закончилось, его перевели пятым в камеру, где для него нет спального места, выделили доску, которую укладывают на пол, на ней он и спит ночью.

По словам супруги, Денис каждый день пишет ей письма, но доходят они не так часто.

— Первое время было очень сложно их читать, — вспоминает собеседница. — Настолько тяжелые у него были слова о том, что он не представляет, как будет жить дальше, как переживет разлуку с сыном, ведь они были очень близки. И мысль, что он не увидит, как растет ребенок, для него самая тяжелая.

Ирина видела Дениса после задержания лишь однажды, всего несколько минут на оглашении приговора в Верховном суде. Дело слушалось в закрытом режиме, приговор сразу же вступил в силу и не подлежит обжалованию в апелляционном порядке.

— Конечно, нам не дали поговорить, мы могли только смотреть друг на друга, — говорит она. — В последних письмах муж предвидел, что у него будет очень большой срок, потому что уже знал, как его дело «раздули» по телевизору. Сейчас у него настрой, что ничего не изменится, в камере у них новости только по госТВ. Тем более, у него такая статья, что он не может обжаловать приговор, условно-досрочное освобождение ему тоже не светит.

Ирина говорит, что в это тяжелое время семью поддержали друзья, родные и, самое удивительное, совсем незнакомые люди:

— Я рада, что наш белорусский народ такой отзывчивый. Поддержка людей — самое дорогое, что у нас сейчас есть.