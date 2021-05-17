ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Житель Молодечно снимал центр Минска в советские годы. Вот фото в цвете и ч/б из его альбома

17.05.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Роман Хотялович из Молодечно в советские годы много снимал свой город и его окрестности, есть у него снимки и из Минска. Посмотрели, каким он видел этот город в 1960-х и 1980-х.

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались.

Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е.

Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!


Роман Хотялович — фотограф-любитель из Молодечно на прогулке в Минске, примерно 1965-й год. За спиной — кинотеатр «Летний» в парке Горького

Роман Хотялович — дед краеведа и автора TUT.BY Владимира Садовского. Мужчина в советские годы увлекался фотографией, по профессии же был сначала электриком, а потом главным энергетиком на мебельной фабрике в Молодечно.

Родом из Мосара, Роман Хотялович много снимал свою родину и окрестности, также есть фото из Минска, Вильнюса, Каунаса и Сибири.

— Дед начал фотографировать в армии, когда служил в Забайкалье и остался там сверхсрочно. В 1960-е снимал на «Смену-8», в 1980-е — «Зенит-10», — рассказывает внук Владимир.

Архив Романа Хотяловича оцифровал фотограф из Молодечно Евгений Стельмах.

В сегодняшней подборке показываем снимки, сделанные в Минске с разницей в 20 лет.

Черно-белые фото сделаны предположительно в 1965 году. Тогда Роман Хотялович с женой Марией приехали в столицу в выходной. Семья катается на лодке по Свислочи, посещает площадь Победы и смотрит на город с высоты колеса обозрения в парке Горького.


Мария Хотялович

Вид на парк Горького

Вид на примечательные дома с башнями на улице Фрунзе, они есть и сейчас

Вид с площади Победы на проспект

Цветные фото сделаны спустя почти 20 лет, летом 1986-го. Повод совсем другой: дочь Хотяловичей Марина приехала узнавать результаты зачисления в БГУ. Девушка только что поступила на химфак. С ней приезжал отец — в кадры попали окрестности университета.


Девушка на остановке — Марина Хотялович, уже студентка БГУ

Люди у дверей главного корпуса БГУ (со стороны внутреннего двора) рассматривают списки поступивших


В центре — здание на улице Советской, 19, там сейчас комитет архитектуры Мингорисполкома. Справа — гостиница «Минск», перед ней стоят красные туристические автобусы

Дом правительства

Обратите внимание: по проспекту еще ходят троллейбусы

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роман Хотялович из Молодечно в советские годы много снимал свой город и его окрестности, есть у него снимки и из Минска. Посмотрели, каким он видел этот город в 1960-х...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мужчина в Шкловском районе стрелял по банкам на заборе - а попал в женщину. Что решил суд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by