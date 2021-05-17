|
Житель Молодечно снимал центр Минска в советские годы. Вот фото в цвете и ч/б из его альбома
17.05.2021 15:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Роман Хотялович из Молодечно в советские годы много снимал свой город и его окрестности, есть у него снимки и из Минска. Посмотрели, каким он видел этот город в 1960-х и 1980-х.
Роман Хотялович — дед краеведа и автора TUT.BY Владимира Садовского. Мужчина в советские годы увлекался фотографией, по профессии же был сначала электриком, а потом главным энергетиком на мебельной фабрике в Молодечно.
Родом из Мосара, Роман Хотялович много снимал свою родину и окрестности, также есть фото из Минска, Вильнюса, Каунаса и Сибири.
— Дед начал фотографировать в армии, когда
Архив Романа Хотяловича оцифровал фотограф из Молодечно Евгений Стельмах.
В сегодняшней подборке показываем снимки, сделанные в Минске с разницей в 20 лет.
Черно-белые фото сделаны предположительно в 1965 году. Тогда Роман Хотялович с женой Марией приехали в столицу в выходной. Семья катается на лодке по Свислочи, посещает площадь Победы и смотрит на город с высоты колеса обозрения в парке Горького.
Цветные фото сделаны спустя почти 20 лет, летом 1986-го. Повод совсем другой: дочь Хотяловичей Марина приехала узнавать результаты зачисления в БГУ. Девушка только что поступила на химфак. С ней приезжал отец — в кадры попали окрестности университета.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Роман Хотялович из Молодечно в советские годы много снимал свой город и его окрестности, есть у него снимки и из Минска. Посмотрели, каким он видел этот город в 1960-х...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)