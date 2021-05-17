Житель Молодечно снимал центр Минска в советские годы. Вот фото в цвете и ч/б из его альбома

Источник материала: Tut.by

Роман Хотялович из Молодечно в советские годы много снимал свой город и его окрестности, есть у него снимки и из Минска. Посмотрели, каким он видел этот город в 1960-х и 1980-х.

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан , которые еще нигде не публиковались. Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!



Роман Хотялович — фотограф-любитель из Молодечно на прогулке в Минске, примерно 1965-й год. За спиной — кинотеатр «Летний» в парке Горького

Роман Хотялович — дед краеведа и автора TUT.BY Владимира Садовского. Мужчина в советские годы увлекался фотографией, по профессии же был сначала электриком, а потом главным энергетиком на мебельной фабрике в Молодечно.

Родом из Мосара, Роман Хотялович много снимал свою родину и окрестности, также есть фото из Минска, Вильнюса, Каунаса и Сибири.

— Дед начал фотографировать в армии, когда служил в Забайкалье и остался там сверхсрочно. В 1960-е снимал на «Смену-8», в 1980-е — «Зенит-10», — рассказывает внук Владимир.

Архив Романа Хотяловича оцифровал фотограф из Молодечно Евгений Стельмах.

В сегодняшней подборке показываем снимки, сделанные в Минске с разницей в 20 лет.

Черно-белые фото сделаны предположительно в 1965 году. Тогда Роман Хотялович с женой Марией приехали в столицу в выходной. Семья катается на лодке по Свислочи, посещает площадь Победы и смотрит на город с высоты колеса обозрения в парке Горького.



Мария Хотялович



Вид на парк Горького



Вид на примечательные дома с башнями на улице Фрунзе, они есть и сейчас



Вид с площади Победы на проспект





Цветные фото сделаны спустя почти 20 лет, летом 1986-го. Повод совсем другой: дочь Хотяловичей Марина приехала узнавать результаты зачисления в БГУ. Девушка только что поступила на химфак. С ней приезжал отец — в кадры попали окрестности университета.



Девушка на остановке — Марина Хотялович, уже студентка БГУ



Люди у дверей главного корпуса БГУ (со стороны внутреннего двора) рассматривают списки поступивших







В центре — здание на улице Советской, 19, там сейчас комитет архитектуры Мингорисполкома. Справа — гостиница «Минск», перед ней стоят красные туристические автобусы



Дом правительства



Обратите внимание: по проспекту еще ходят троллейбусы