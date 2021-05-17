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В Гомеле задерживали более 10 работников «Белоруснефти». Что известно

17.05.2021 16:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе были задержаны несколько работников «Белоруснефти», сообщили TUT.BY коллеги задержанных.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Всего человек 15 было задержано. Некоторых прямо с работы забрали. У них прошли обыски. Многих отпустили, но перед этим составили административные протоколы. У одного работника — «уголовка», — рассказали коллеги.

Речь идет о работниках подразделения сейсморазведки. За что именно задержали и судили людей, пока неясно. Коллеги предполагают, что мужчины общались в неформальном корпоративном чате, где свободно выражали свои мысли по поводу общественно-политической обстановки в стране, — и «сказали что-то не то».

Напомним, два дня назад стало известно о задержании работника «Белоруснефти» Дмитрия Грищенко, который в октябре прошлого года записал видеообращение от имени сотрудников предприятия против насилия. По словам друзей Дмитрия, задержали его якобы за «попытку скрыться», хотя под подпиской о невыезде он не был. Месяц назад у Дмитрия дома проводился обыск. Но тогда никаких претензий к нему со стороны силовиков не было, его не задерживали, и он продолжал ходить на работу.

Сегодня TUT.BY от знакомых Дмитрия стало известно, что его задержали по подозрению в организации беспорядков. Сегодня его должны либо отпустить, либо предъявить обвинение.

В сентябре работник «Белоруснефти» Сергей Кравченко из Речицы записал видеообращение к своим коллегам. В нем он заявил, что намерен уйти на забастовку. «Не хочу своими налогами кормить людей, которые нас избивают», — объяснил свои планы Сергей. Однако по факту бастовать не получилось. Через некоторое время после того, как было опубликовано в Сети видеообращение, Сергей вместе с семьей уехал из страны. Мужчина говорит, что это пришлось сделать из-за опасений за себя и своих родных и на то были основания.

26 октября 2020 года, в день общенациональной забастовки, шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония, которое они наблюдали в своей стране. Через час после опубликования ролика в Речицу из Гомеля приехали руководители предприятия — и состоялся серьезный разговор. Работников просили «опровергнуть свой поступок». Но они были непреклонны и дали понять, что от своей гражданской позиции отказываться не намерены. Вскоре мужчин уволили. Некоторым пришлось уехать из страны.

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Теги: Гомель
 
 
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Речь идет о работниках подразделения сейсморазведки.
 
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