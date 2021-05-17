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В Гомеле задерживали более 10 работников «Белоруснефти». Что известно
17.05.2021 16:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе были задержаны несколько работников «Белоруснефти», сообщили TUT.BY коллеги задержанных.
— Всего человек 15 было задержано. Некоторых прямо с работы забрали. У них прошли обыски. Многих отпустили, но перед этим составили административные протоколы. У одного работника — «уголовка», — рассказали коллеги.
Речь идет о работниках подразделения сейсморазведки. За что именно задержали и судили людей, пока неясно. Коллеги предполагают, что мужчины общались в неформальном корпоративном чате, где свободно выражали свои мысли по поводу общественно-политической обстановки в стране, — и «сказали что-то не то».
Напомним, два дня назад
Сегодня TUT.BY от знакомых Дмитрия стало известно, что его задержали по подозрению в организации беспорядков. Сегодня его должны либо отпустить, либо предъявить обвинение.
В сентябре работник «Белоруснефти» Сергей Кравченко из Речицы
26 октября 2020 года, в день общенациональной забастовки, шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония, которое они наблюдали в своей стране. Через час после опубликования ролика в Речицу из Гомеля приехали руководители предприятия — и состоялся серьезный разговор. Работников просили «опровергнуть свой поступок». Но они были непреклонны и дали понять, что от своей гражданской позиции отказываться не намерены. Вскоре мужчин уволили. Некоторым пришлось уехать из страны.
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Речь идет о работниках подразделения сейсморазведки.
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