«Дважды смотрели телефон, фотографировали». 14 мая белорусов задержали у здания суда - узнали, что с ними

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 14 мая, когда в Минске начали рассматривать большое «дело студентов» , у здания Дома правосудия прошли задержания. Позже в милиции сообщили , что в РУВД оказались 14 человек. В основном это были студенты, а также журналист TUT.BY Любовь Касперович, экс-глава ОГП Анатолий Лебедько, педагог дополнительного образования Полина Русакович. К вечеру студентов отпустили, в протоколах написано, что они участвовали в несанкционированном массовом пикете.



У Дома правосудия в день суда над студентами. Минск, 14 мая 2021 года. Фото: TUT.BY

Большое «дело студентов» рассматривают в Доме правосудия. В первый день поддержать обвиняемых к зданию суда пришли не менее ста человек. Это родственники, друзья и неравнодушные белорусы. В зал заседаний многих не пустили. Милиция попросила собравшихся разойтись, позже начались задержания.

— Я не знаю никого из тех, кого судят, но мы с друзьями хотели попасть на заседание, чтобы поддержать ребят, — описывает происходящее в тот день одна из задержанных студенток. — Когда пришли, у Дома правосудия уже собралось довольно большое количество людей. Я такого не ожидала. Мы с друзьями отошли, а когда через некоторое время вернулись, милиционер в мегафон говорил: «Зал полон, нужно расходиться». Мы стали отходить, перешли на противоположную от здания сторону — и к нам подошли омоновцы. Сообщили: «Пройдемте в спецтранспорт для установления личности».

По ощущениям девушки, на часах в тот момент было примерно 10.50. В «бусике» вместе с ней оказались шесть человек. В РУВД, продолжает девушка, она увидела еще восьмерых. Это студенты БГУ, БНТУ, БГУИР, а также журналист TUT.BY Любовь Касперович, экс-глава ОГП Анатолий Лебедько и педагог дополнительного образования Полина Русакович.

— Сначала нас привели в актовый зал, где мы просто сидели полтора часа. Затем спросили ФИО, адрес, телефон, место учебы. У меня было два допроса, дважды смотрели телефон, интересовались, подписана ли я на экстремистские телеграм-каналы, просматривали галерею, фотографировали, — перечисляет собеседница происходящее с ней в милиции и вспоминает, что протокол на нее составили только ближе к вечеру. — Протокол составили по ч. 1 ст. 24.23 КоАП. Там написано участие в несанкционированном массовом пикете.

Девушка рассказывает, что копию документа ей на руки не выдали. Сама она попросить ее не решилась.

— Я тоже не стала ничего просить. Не хотела их злить, — говорит еще одна из задержанных студенток. — В документе у меня тоже указано, что я участвовала в несанкционированном массовом мероприятии. Хотя ни плакатов, ни символики у меня не было. У других — тоже. Лозунгов никто не кричал.

В тот вечер, по словам девушек, из РУВД отпустили 11 человек — всех студентов. Некоторые из них выходили, когда на улице было уже темно. В протоколах у всех ст. 24.23 КоАП.

— Суд у нас будет в среду, 19 мая, всем сказали прийти в Московское РУВД, — говорят девушки.

Журналист TUT.BY Любовь Касперович, экс-глава ОГП Анатолий Лебедько и работник детского сада Полина Русакович в пятницу домой не вернулись. В тот день около 22.00 сестре Любови дежурный сказал, что с вероятностью 90% девушку увезут на Окрестина, и попросил перезвонить через двадцать минут, когда будет более точная информация.

Минут через 15, когда коллега Любы подошла к РУВД и поинтересовалась, можно ли передать девушке воду и бутерброды (в РУВД задержанных не кормят), милиционер ответил: Касперович уже увезли. На замечание, когда это произошло, ведь коллеги дежурили возле РУВД, он лаконично ответил: «Плохо смотрели».



У Дома правосудия в день суда над студентами. Минск, 14 мая 2021 года. Фото: TUT.BY

В понедельник, 17 мая, в суде Московского района Минска стали разбирать дела Любови Касперович, Анатолия Лебедько и Полины Русакович. Как стало известно TUT.BY, Полине суд дал 30 суток. Любовь обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии — ч. 1 ст. 24.23. А Анатолия Лебедько судят по ч. 3. ст. 24.23 КоАП — так указано в расписании суда.

— Участие в незаконном массовом мероприятии, пикетировании, — поясняет TUT.BY его супруга Светлана. — Анатолий не отрицает, что в тот день находился у здания суда, но никакого пикета не было. Когда сотрудник милиции в мегафон сообщил: нужно расходиться, супруг ушел. Насколько мне известно, его задержали метрах в 450 от здания. Наш свидетель это подтверждает. Но сотрудник милиции, который выступает свидетелем по делу, сообщает: мужа задержали у Дома правосудия. Все, говорит, происходило по закону. Но когда у него спросили, что такое пикет, он пояснить не смог.

По ходатайству адвоката, продолжает Светлана, в суде объявили перерыв. Чтобы установить, где был Анатолий в момент задержания, будут искать запись происходящего у Дома правосудия.