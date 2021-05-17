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Прогноз погоды на 18 мая
17.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси продолжат определять активные атмосферные фронты. В отдельных районах республики ожидаются грозы, в ночные и утренние часы местами - сильные дожди, туман.
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Погодные условия в Беларуси продолжат определять активные атмосферные фронты. В отдельных районах республики ожидаются грозы, в ночные и утренние часы местами -...
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