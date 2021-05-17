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Премьера Белгосцирка к 100-летию Юрия Никулина
17.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Бразильское колесо смелости и мотошар - опасные трюки без страховки в новой программе Белгосцирка к столетию Юрия Никулина. Творчество, история жизни и юмор великого клоуна буквально оживают на глазах зрителей в шоу "Почти серьезно". На арене удивляют эквилибристы, акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры, клоуны и дрессированные животные. На манеж вместе с белорусскими артистами выйдут и их зарубежные коллеги.
Посетить шоу к столетнему юбилею великого клоуна можно будет по 1 августа.
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Бразильское колесо смелости и мотошар - опасные трюки без страховки в новой программе Белгосцирка к столетию Юрия Никулина. Творчество, история жизни и юмор...
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