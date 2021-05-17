Под вниманием Госавтоинспекции пешеходы и велосипедисты

Источник материала: БT

Более 200 пешеходов в Минске за эти выходные нарушили правила дорожного движения. Не обошлось без ДТП с участием водителей экотранспорта. Такую статистику приводит столичная автоинспекция. Чтобы усилить контроль за безопасностью на дорогах, ГАИ с сегодняшнего дня проводит тематическую акцию для школьников. Интерактивные занятия помогают ученикам лучше ориентироваться в правилах и научиться их применять в реальных условиях, особенно накануне каникул.

Патрули ГАИ будут дежурить на опасных участках городских артерий, проводить профилактические беседы с пешеходами и водителями. Акция продлится до пятницы.





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