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В Дрездене футбольный матч закончился столкновениями с полицией
17.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Беспорядки начались после поражения клуба "Тюркгюджю" в противостоянии с "Динамо-Дрезден". Полиция неоднократно просила толпу покинуть район. Однако радикально настроенные фанаты начали бросать в правоохранителей камни и бутылки. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Несколько человек арестованы.
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Беспорядки начались после поражения клуба "Тюркгюджю" в противостоянии с "Динамо-Дрезден". Полиция неоднократно просила толпу покинуть район. Однако радикально...
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