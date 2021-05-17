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Насекомые-монстры поселились в гомельском парке
17.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа площадке возле зимнего сада развернули выставку под открытым небом. Экспонатами стали роботизированные насекомые и паукообразные. Все они увеличены в сотни раз, издают звуки и реалистично движутся.
Никита Коровкин, учащийся СШ № 27 г. Гомеля: "Я сегодня пришел на выставку насекомых и заметил муравья, он очень сильный и поднимает очень много груза - больше себя в 50 раз. Меня это очень удивляет. Мне не страшно, они же хорошие!"
Здесь же организовали интерактивные площадки - с раскопками останков древних животных.
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На площадке возле зимнего сада развернули выставку под открытым небом. Экспонатами стали роботизированные насекомые и паукообразные. Все они увеличены в сотни...
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