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13-й фестиваль "Чароўны куфэрак" прошел в Любанском районе

17.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

13-й фестиваль детского театрального творчества "Чароўны куфэрак" завершился в Любанском районе. В конкурсной программе участвовали 17 коллективов. Среди них юные артисты из Любани, Молодечно, Дзержинска, Вилейского района, Солигорска, Березино и Слуцка. Благодаря фестивалю, который проводится уже более четверти века, рождаются и развиваются актерские и творческие таланты, которые через поколения несут культурные традиции страны. Неотъемлемой частью "Чароўнага куфэрка" является и отдельный фестиваль кукольных театров.

"Чароўны куфэрак"


Особенностью 13-го театрального фэста стал поэтический проект "Матчына душа", посвященный Владимиру Короткевичу.


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13-й фестиваль детского театрального творчества "Чароўны куфэрак" завершился в Любанском районе. В конкурсной программе участвовали 17 коллективов. Среди них юные...
 
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