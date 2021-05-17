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Белорусская антарктическая экспедиция вернулась на родину

17.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские полярники вернулись на родину. Команда находится в добром здравии и привезла хорошие новости. Завершена первая очередь полярной станции. Она протестирована и полностью готова к проведению зимовки. Один из самых важных аспектов - введение в эксплуатацию современной системы спутниковой связи с безлимитным доступом к интернету. Кроме того, развернут стационарный блок, который позволяет оказывать полный спектр медобслуживания, в том числе и хирургического. В этом году в планирование и проведение экспедиции значительно вмешались антиковидные программы, поэтому 13-я Антарктическая экспедиция прошла с некоторыми нюансами.

Белорусская антарктическая экспедиция вернулась на родину


Кроме того, белорусским полярникам удалось решить проблему обработки отходов - установлено специальное оборудование, благодаря которому сократятся и объемы мусора, и затраты на его утилизацию. Помимо строительных работ выполнена и научная часть программы. Сейчас образцы для исследования идут на большую землю по морю. К их обработке приступят в Национальной академии наук.

 
 
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Белорусские полярники вернулись на родину. Команда находится в добром здравии и привезла хорошие новости. Завершена первая очередь полярной станции. Она...
 
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