Сотрудники МЧС Минской области обеспечат безопасность детей во время летних каникул

Источник материала: БT

На контроле и безопасность детей во время каникул. Перед началом длительного летнего перерыва в Минской области сотрудники МЧС будут проводить уроки для малышей и их родителей на базе учреждений образования, организуют викторины в крупных торговых центрах. Продолжают активную работу и районные центры безопасности - там для посетителей проводят образовательные экскурсии.

Финальные этапы акции пройдут 31 мая и 1 июня в районных центрах и в столице. В программе - демонстрация спецтехники, увлекательные игры и мастер-классы от аварийных служб различных профилей.





Читайте также:

