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Сотрудники МЧС Минской области обеспечат безопасность детей во время летних каникул

17.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На контроле и безопасность детей во время каникул. Перед началом длительного летнего перерыва в Минской области сотрудники МЧС будут проводить уроки для малышей и их родителей на базе учреждений образования, организуют викторины в крупных торговых центрах. Продолжают активную работу и районные центры безопасности - там для посетителей проводят образовательные экскурсии.

Финальные этапы акции пройдут 31 мая и 1 июня в районных центрах и в столице. В программе - демонстрация спецтехники, увлекательные игры и мастер-классы от аварийных служб различных профилей.


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На контроле и безопасность детей во время каникул. Перед началом длительного летнего перерыва в Минской области сотрудники МЧС будут проводить уроки для малышей и...
 
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