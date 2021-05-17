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В Музее истории театральной и музыкальной культуры открылась выставка "Сценография Юрия Соломонова"
17.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Театральные афиши, костюмы, макеты и эскизы художника-постановщика Юрия Соломонова представлены на выставке в Музее истории театральной и музыкальной культуры. В творческом багаже - более 60 спектаклей в Беларуси и России. Последние 8 лет Соломонов - главный художник Театра белорусской драматургии, является дипломантом международных театральных фестивалей.
Театральную экспозицию дополняет видеофильм "Практическая сценография", который расширяет представление о творчестве театрального художника.
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Театральные афиши, костюмы, макеты и эскизы художника-постановщика Юрия Соломонова представлены на выставке в Музее истории театральной и музыкальной культуры. В...
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