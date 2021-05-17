ГАИ Минска уделит особое внимание велосипедистам

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В столице участились случаи ДТП с участием велосипедистов. С начала сезона в Минске уже получил травмы несовершеннолетний. Поэтому за любителями зеленого транспорта следит ГАИ. Сотрудники автоинспекции напоминают - за рулем двухколесного транспортного средства не стоит забывать о правилах дорожного движения, чтобы обезопасить не только себя, но и водителей, и пешеходов.



Инспекторы будут проводить профилактические беседы. ГАИ предупреждает - за нарушения велосипедистам грозит штраф.



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