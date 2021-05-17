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ГАИ Минска уделит особое внимание велосипедистам
17.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В столице участились случаи ДТП с участием велосипедистов. С начала сезона в Минске уже получил травмы несовершеннолетний. Поэтому за любителями зеленого транспорта следит ГАИ. Сотрудники автоинспекции напоминают - за рулем двухколесного транспортного средства не стоит забывать о правилах дорожного движения, чтобы обезопасить не только себя, но и водителей, и пешеходов.
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В столице участились случаи ДТП с участием велосипедистов. С начала сезона в Минске уже получил травмы несовершеннолетний. Поэтому за любителями зеленого...
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