Помните историю, когда ОМОН силой вытащил из троллейбуса брата и сестру? Минчанину дали 5 лет колонии

Источник материала: Tut.by

17 мая вынесен приговор по делу политзаключенного Александра Раентова. В августе прошлого года его вместе с сестрой задержали в троллейбусе после участия в женском марше. Омоновцы силой вытащили их на улицу. Наталья укусила за бедро одного из бойцов, за это суд приговорил ее к 8 месяцам лишения свободы. Александра признали виновным в сопротивлении сотрудникам милиции, активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор — 5 лет колонии.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

По версии следствия, Александр Раентов был администратором чата «с деструктивной информацией» под названием «Полигон». 29 августа 2020 года он участвовал в несанкционированном массовом мероприятии, руководил толпой, указывая направление движения. Кроме того, 15 ноября встретился с группой граждан и прошел с ними по маршруту, а затем вышел на проезжую часть на улице Некрасова. Это в суде подтвердили свидетели из числа сотрудников милиции, также на процессе просмотрели видео.

При этом в суде выступали и очевидцы, которые говорили, что Раентов не призывал их к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. Адвокат обратил внимание, что по эпизоду за 15 ноября в материалах дела есть данные из «Минсктранса» о том, что транспорт шел по расписанию, то есть Раентов и другие участники акции не мешали движению общественного транспорта.

Что касается обвинения в сопротивлении сотрудникам милиции, то потерпевшими по делу проходят бойцы, которые вытаскивали из троллейбуса брата и сестру. Больничный лист впоследствии никто из потерпевших не брал, сообщает правозащитный сайт

— У Раентова не было намерения к сопротивлению, — заявил его адвокат. — В суде не доказано, что можно было идентифицировать сотрудников милиции, они не представились должным образом, не предупредили о применении к Раентову физической силы.

Александра допрашивали в качестве свидетеля по делу его сестры. Он так описывал события в троллейбусе:

— Воспринимал действия людей в черном как «бандитские», потому что милиция ходит в форме, ездит на служебном транспорте, обозначенном, сотрудники представляются, то есть нормально работают. А здесь были люди в черном, в масках, никаких опознавательных знаков, машина без номеров, это нарушение закона. Уже в микроавтобусе я увидел, что там были люди в форме ОМОНа. Но в троллейбусе я не видел людей в форме. Они зашли задерживать меня. Сестра стояла напротив. Она стала между нами, чтобы защитить меня, она испугалась за мою жизнь, поэтому мы и кричали. Сестра оказалась случайным человеком в этой ситуации. Я не видел, что она кусала кого-то. Уже когда нас занесли в микроавтобус, человек в синей кепке, который сидел рядом с водителем и смотрел фото на моем телефоне, сказал, что она его укусила.



Потерпевший омоновец Андрей Хомич Фото: TUT.BY

Вот что заявляла в суде по административному делу (за участие в акции брата и сестру сначала судили в административном порядке) пассажирка троллейбуса Марина Таранчук:

— Часть из них были в черной одежде с надписью ОМОН, часть — в гражданском. Они не представились, ничего не объяснили, начали с применением силы задерживать Александра и Наталью. Это было страшно. Представьте себе: какие-то неизвестные забегают в троллейбус и начинают таскать людей. Разве вы не были бы в состоянии стресса?

Гособинитель Валерия Таратынко заявила, что вина Александра Раентова по всем эпизодам доказана, и просила назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. Судья Андрей Млечко с этим согласился.

Также обвиняемый должен заплатить потерпевшему бойцу Андрею Святышу одну тысячу рублей — так тот оценил свои моральные страдания. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.