Арт-менеджер Ксения Тырсикова получила 15 суток. Ее задержали за женскую акцию на Комаровке

Источник материала: Tut.by

В суде Советского района рассмотрели административное дело в отношении визажиста и арт-менеджера Ксении Тырсиковой. 15 мая к ней домой пришли сотрудники милиции. В суде выяснилось, что задержание связано с акцией на Комаровке, в которой участвовали женщины в белом. Ксения якобы не подчинилась требованиям милиции.



Фото: TUT.BY

12 мая на Комаровке прошла акция женщин в белом. Через несколько дней стали задерживать женщин якобы за участие в ней. Так, 10 суток получила фотограф Татьяна Капитонова, 15 суток дали Татьяне Михайловой, дочь которой неоднократно отбывала административный арест за участие в акциях протеста.

Ксению Тырсикову задержали 15 мая, милиционеры пришли к ней домой. Все это время она содержалась в изоляторе на Окрестина. По информации TUT.BY, камера переполнена, женщинам не выдали постельное белье и матрасы, некоторые вынуждены спать на полу.

Дело рассматривала судья Елена Жукович, которая назначила Тырсиковой по двум статьям КоАП 15 суток ареста, сообщает правозащитный сайт spring96.org.