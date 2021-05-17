ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арт-менеджер Ксения Тырсикова получила 15 суток. Ее задержали за женскую акцию на Комаровке

17.05.2021 17:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В суде Советского района рассмотрели административное дело в отношении визажиста и арт-менеджера Ксении Тырсиковой. 15 мая к ней домой пришли сотрудники милиции. В суде выяснилось, что задержание связано с акцией на Комаровке, в которой участвовали женщины в белом. Ксения якобы не подчинилась требованиям милиции.


Фото: TUT.BY

12 мая на Комаровке прошла акция женщин в белом. Через несколько дней стали задерживать женщин якобы за участие в ней. Так, 10 суток получила фотограф Татьяна Капитонова, 15 суток дали Татьяне Михайловой, дочь которой неоднократно отбывала административный арест за участие в акциях протеста.

Ксению Тырсикову задержали 15 мая, милиционеры пришли к ней домой. Все это время она содержалась в изоляторе на Окрестина. По информации TUT.BY, камера переполнена, женщинам не выдали постельное белье и матрасы, некоторые вынуждены спать на полу.

Дело рассматривала судья Елена Жукович, которая назначила Тырсиковой по двум статьям КоАП 15 суток ареста, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Помните историю, когда ОМОН силой вытащил из троллейбуса брата и сестру? Минчанину дали 5 лет колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

16.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by