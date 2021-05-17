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Арт-менеджер Ксения Тырсикова получила 15 суток. Ее задержали за женскую акцию на Комаровке
17.05.2021 17:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Советского района рассмотрели административное дело в отношении визажиста и арт-менеджера Ксении Тырсиковой. 15 мая к ней домой пришли сотрудники милиции. В суде выяснилось, что задержание связано с акцией на Комаровке, в которой участвовали женщины в белом. Ксения якобы не подчинилась требованиям милиции.
12 мая на Комаровке прошла акция женщин в белом. Через несколько дней стали задерживать женщин якобы за участие в ней. Так, 10 суток
Ксению Тырсикову задержали 15 мая, милиционеры пришли к ней домой. Все это время она содержалась в изоляторе на Окрестина. По информации TUT.BY, камера переполнена, женщинам не выдали постельное белье и матрасы, некоторые вынуждены спать на полу.
Дело рассматривала судья Елена Жукович, которая назначила Тырсиковой по двум статьям КоАП 15 суток ареста, сообщает правозащитный сайт spring96.org.
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Ксению задержали 15 мая, милиционеры пришли к ней домой.
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