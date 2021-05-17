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Назначен новый директор ГУМа

17.05.2021 17:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мая – Sputnik. Назначены новые руководители ряда столичных предприятий, среди новых назначений – директор ГУМа, сообщает Telegram-канал столичной мэрии.

Директором ГУМа стала Ольга Романова, которая ранее работала заместителем директора другого крупного минского универмага.

Подписаны документы о том, что "Минскоммунтеплосеть" возглавит Наталия Рощина, которая на протяжении многих лет была заместителем руководителя этого предприятия.

Кроме того, на должность директора КУП "Минскхлебпром" назначен Александр Забелло, директором ГУ "Парковки столицы" стал Сергей Чугреев.

Взятка за благоприятное решение вопроса

Коррупционный скандал в ГУМе случился зимой 2021 года. Тогда официальный представитель СК Юлия Гончарова сообщила, что главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции СК возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО "ГУМ" Александра Крепака.

Вечером 2 февраля он был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере Br2525 за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, отметила Гончарова.

ГУМ открылся для покупателей 5 ноября 1951 года. Он располагается на главном проспекте белорусской столицы, которая выполнена в стиле "сталинский ампир" и является достопримечательностью Минска.

 

 
Теги: Минск
 
 
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У культового минского универмага несколько месяцев не было директора – после скандальной ситуации со взяткой в размере около 1000 долларов.
 
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