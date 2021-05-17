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«Приехали в Борисовский район, сделали фото». Пару минчан судили за пикетирование «незарегистрированной символикой»

17.05.2021 18:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двоих минчан судили за фото с «незарегистрированной символикой» — по их словам, они пикетировали против вырубки леса. Их действия могут признать еще и надругательством над историко-культурными ценностями. Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.


Кадр из видео пресс-службы МВД Беларуси

Как сообщается, 35-летний мужчина и его гражданская жена-ровесница, проживающие в Минске, 9 мая приехали в Борисовский район, где сделали фото с «незарегистрированной символикой» в разных точках, среди которых был и мемориал на месте гибели узников гетто. Позже фото появились в «деструктивных телеграм-каналах».

Тогда же обоих жителей Минска задержали. У пары в машине и на даче милиция нашла протестную символику, листовки, призывающие участвовать в несанкционированных акциях, и баллончики с краской, сообщили в милиции.

В видео, обнародованном пресс-службой МВД Беларуси, женщина говорит, что задержана за пикетирование против вырубки леса и проводила его в местах, где валили деревья — возле деревни Белое Болото. По ее словам, они с сожителем использовали «все возможные символы», в том числе и государственный флаг страны.

В среду, 12 мая, минчан, которые воспитывают несовершеннолетнего ребенка и являются индивидуальными предпринимателями, судили в Борисове. Им вменялось в вину несанкционированное пикетирование — обоих в итоге признали виновными. Как оказалось, у мужчины ранее уже был протокол об участии в акции протеста — с учетом этого теперь ему дали 30 суток ареста. Его гражданская жена получила штраф в размере 100 базовых величин (2900 рублей).

В отношении пары сейчас проводится проверка — их действия могут признать надругательством над историко-культурными ценностями. Также проверяют факт оскорбления ими представителя власти, сообщили в милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении мужчины и женщины также проводится проверка по факту надругательства над историко-культурной ценностью и оскорбления представителя власти.
 
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