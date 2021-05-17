«Сначала нам объясняли, что только запишут наши данные». В Минске судят задержанных на Цнянке велосипедистов

Источник материала: Tut.by

В воскресенье 16 мая ОМОН задержал большую группу велосипедистов на Цнянском водохранилище. Сегодня по этому случаю начались суды, послушали, что рассказывают задержанные и что им вменяют.



Фото: очевидец

По информации TUT.BY, там проходила гонка сообщества Minsk fixed gear. Задержанных велосипедистов увезли на Окрестина, их велосипеды погрузили в один из микроавтобусов. Всего было задержано, по словам велосипедистов, около 24 человек, троих отпустили из РУВД.

Правозащитники сообщают, что на задержанных составили протоколы по ст. 24.23 КоАП за «участие в несанкционированном массовом мероприятии с выкрикиванием лозунгов».

17 мая в суде Советского района поддержать велосипедистов собрались близкие. Одна из них — Елена. Девушка тоже была вчера на Цнянке, говорит, что гонки, как была вчера, проходят периодически.

— Мы просто собираемся и отдыхаем вместе, в этот раз устраивали конкурс, гонку. Как такового организатора нет, один из парней привез грамоты. Если бы была плохая погода, никакой гонки бы не было.

Девушка говорит, что в какой-то момент на Цнянку приехал микроавтобус с ОМОНом.

— Сначала нам объясняли, что только запишут наши данные, просили, чтобы подождали.

Елена говорит: потом всех повезли в РУВД, сказали выключить телефоны, а в милиции стали составлять протоколы и арестовывать велосипеды, которые тоже привезли туда.

— Позвонить домой не давали. Меня и еще двух парней выпустили к ночи. Я вышла из РУВД около 00.30 и кто-то у здания дал мне телефон позвонить маме.

Елена не видит логики, по которой людей задерживали или отпускали. Сейчас переживает, потому что сегодня будут судить ее парня, которого не отпустили.

Один из задержанных велосипедистов, над кем сегодня был суд, — Денис Парамонов, 1992 года рождения. Как и другие, он находится на Окрестина, суд проходит по скайпу.

Денис рассказал, что ему до сих пор не выдали копию протокола, как обещали в Советском РУВД.

В протоколе записано, что около 18 часов в Минске «в месте массового отдыха граждан принял активное участие в митинге, выкрикивали лозунги «Жыве Беларусь».

Денис Парамонов вину не признает, говорит, что приехал на гонку. Узнал о ней в группе "ВКонтакте".

— Все собирались примерно в 14.40 около магазина «Усходні», а потом поехали к Цнянскому водохранилищу.

Парамонов говорит, что задержание было около 18 часов. По его словам, сначала к группе велосипедистов приехала машина с ОМОНом, якобы для проверки, потом приехала вторая машина — задерживать.

Среди велосипедистов был парень, на котором была «запрещенная» майка. Парамонов в суде пояснил, что о том, что она запрещенная, узнал только на Окрестина в ЦИПе. Позже свидетель из милиции рассказал, что на майке были слова «в адрес президента». Но он не помнит, какие именно.

Свидетель Никита Бельский сказал в суде, что работает в Советском РУВД участковым. В тот день, по первоначальным пояснениям на заседании, он «патрулировал место массового отдыха граждан», по более поздним пояснениям — «просто прохаживался» (в штатском), следил за порядком.

Бельский говорит, что в начале дежурства ему довели, что разрешенных массовых мероприятий не запланировано. Поэтому, когда увидел группу велосипедистов, понял, что это несанкционированное массовое мероприятие. По словам милиционера, велосипедисты кричали: «Жыве Беларусь!». Кто конкретно — не видел, но крики были громкие, а «значит — все» и «значит — и Парамонов». Людей объединяло то, что все были на велосипедах, некоторые в шлемах.

— А что это за место на Цнянском, где вы их встретили? — спросил у Бельского адвокат.

— Место для массового отдыха.

— А эти люди там что, не массово отдыхали?

В ответ милиционер сказал, что они там кричали: «Жыве Беларусь!».

По словам свидетеля, Парамонов был недалеко от парня в «запрещенной майке» (велосипедист это отрицает). На уточняющие вопросы милиционер сказал, что парень был в черной майке (тот говорит, что в белой), а сказать конкретнее, где тот стоял, не может, потому что «плохо ориентируется на местности».

Адвокат считает, что доказательств вины Парамонова нет никаких, ходатайствовал о прекращении административного процесса.

Во время перерыва Денис Парамонов успел сказать близким, что в его камере было 18 человек, коек — 6.

Судья Сергей Шатило решил, что нарушение было, назначил парню 13 «суток». Велосипед постановил освободить из-под ареста и оставить во владении Парамонова.

Еще одному велосипедисту, Владиславу Кутасу, дали 12 «суток». По мнению адвоката Владислава Кутаса, это было действительно массовое мероприятие, но никак не митинг. Защитник добавил, что Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» квалифицирует спортивные мероприятия как официальные и неофициальные, последние — это те, что не включены в республиканские календари.

— Эта велогонка была неофициальным спортивным мероприятием, не относящимся к профессиональному спорту.

Надо отметить, свидетелем выступал Никита Бельский, который назвался сотрудником РУВД, патрулировавшим место отдыха, как и в суде над Парамоновым. Он выступал по скайпу, в маске.

Адвокат Владислава Кутаса обратил внимание, что протокол подписан другим человеком — старшим лейтенантом Артуром Тыцыком. И протокол и рапорт заполнены им от первого лица.

Свидетель с фамилией Бельский сказал, что Тыцык вместе с ним не был на Цнянке.

— Нет, он уже в РУВД составлял протокол, при чем тут Цнянском водохранилище?

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», также рассмотрены дела 20-летнего Бахтияра Муратова и 18-летнего Романа Лапича.

Молодые люди свою вину не признали. По словам Лапича, сначала к ним подъехал автобус — задержали парня в майке. Другие велосипедисты спросили у силовиков, можно ли им здесь остаться. По словам парня, это им разрешили, силовики уехали. Через 20 минут они вернулись, осмотрели сумки и записали данные велосипедистов. Потом приехали еще микроавтобусы и велосипедистов задержали. Бахтияр Муратов заявил, что никакой символики не было, а лозунги они не выкрикивали.

В итоге парней арестовали на 11 и 12 суток.

Как сообщили волонтеры, еще один задержанный — Денис Рудковский получил 11 «суток».