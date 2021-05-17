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«Он работает с онкобольными, а потом приходит на сеанс и плачет». Кто и как помогает психологу

17.05.2021 19:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юлия была обычным психологом, но после нескольких лет практики решила, что хочет стать супервизором. Кто это? После сеанса самому психотерапевту нужно выговориться и обсудить свои проблемы с профессионалом — именно тогда психологи приходят к Юлии. Те, кто помогает нам с вами, такие же люди, и им тоже нужна поддержка специалиста. На сеансах с Юлей говорят о выгорании, клиентах, отношениях, проблемах — и наша героиня вместе с психологом ищет выход из этих ситуаций. TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек», где мы рассказываем о людях, которых общество зачастую не замечает.

 
 
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TUT.BY продолжает проект «(Не)маленький человек», где мы рассказываем о людях, которых общество зачастую не замечает.
 
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